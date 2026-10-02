Trikolori su prejaki za Azure, ali jedan tip posebno privlači pažnju

Francuska će ugostiti Italiju u 42. izadanju rivalstva koje je začeto 15. maja 1910. godine, kao jedno od najdužih u istoriji fudbala

FOTO: Tanjug/AP/Yuki Iwamura

Francuska je odlično započela novu eru pod Zinedinom Zidanom, pošto je posle pobede nad Turskom slavila i u Briselu protiv Belgije. Oba meča dobila je rezultatom 1:0, pa posle dva kola ima maksimalnih šest bodova i nalazi se na vrhu Grupe 1.

Italija je u prvom meču novog mandata Roberta Manćinija doživela neprijatan poraz od Belgije sa 2:0, ali je već u sledećem kolu pokazala znatno bolje lice i ubedljivo savladala Tursku sa 4:1.

Francuzi su do sada bili veoma čvrsti u defanzivi, dok su u napadu imali dovoljno kvaliteta da reše oba susreta minimalnim rezultatom. Kilijan Mbape je postigao pobedonosni gol protiv Turske, ali se potom povredio, pa ostaje pitanje ko će predvoditi napad domaćina.

Zidan bi zbog gustog rasporeda mogao ponovo da promeša sastav. Ibrahima Konate i Vilijam Saliba nisu na raspolaganju, dok su Žeremi Žake i Maksens Lakroa činili štoperski tandem protiv Belgije.

Italija je protiv Turske odigrala znatno ofanzivnije. Alesandro Bastoni, Davide Fratezi i Majkl Kajode postigli su golove u prvom poluvremenu, a Pio Espozito je u nastavku zaokružio ubedljivu pobedu. Mladi napadač je tako stigao do šestog reprezentativnog gola u 11 nastupa.

Manćini ima više kadrovskih dilema u napadu. Mateo Retegi nije pozvan, Đakomo Raspadori se povredio, pa će za mesto u timu konkurisati Mojze Ken, Đanluka Skamaka i braća Espozito. Nikolo Barela i Đanluka Manćini mogli bi da se vrate u startnu postavu.

Poslednji međusobni susreti takođe su bili zanimljivi, pošto su Francuska i Italija u prethodnom izdanju Lige nacija jedna drugoj nanele poraz u gostima, oba puta rezultatom 3:1. Taj rezultat pogodio se u tri od poslednja četiri duela, dok je jednom bilo 3:1 ali za domaćina. Vredi pokušati jedan od ova dva rezultata ili čak oba, kvota za 3:1 je 11, a za 1:3 čak 60.

NAŠ TIP: GG (kvota 1,65)

