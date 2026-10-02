Duhovne pripreme: Evo šta će igrači Partizana raditi nakon prijateljskog meča sa PAOK-om u Solunu
FUDBALERI Partizana igraće u novembru sa solunskim PAOK-om prijateljski duel. Nakon meča crno-beli planiraju da produže boravak kako bi posetili najvažnije središte pravoslavlja.
Umesto trenutnog povratka u Beograd, ekspedicija crno-belih uputiće se ka Atosu i manastiru Hilandar, čime će novembarsko putovanje dobiti i posebnu duhovnu dimenziju.
Predstavnici kluba uveliko rade na organizaciji i dobijanju potrebnih blagoslova i dozvola za ulazak na Svetu Goru. S obzirom na specifičnost posete i raznolik sastav tima, odlazak na Atos biće na dobrovoljnoj bazi.
Za sve koji budu želeli da vide srpsku svetinju planirano je noćenje u samom manastiru, nakon čega sledi povratak za Beograd.
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