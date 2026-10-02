Politika

NIKO OD BLOKADERA NIJE OSUDI NASILJE Vučić: Pokušali su da nam razore porodicu, da se deca bune protiv roditelja

В. Н.

02. 10. 2026. u 18:32

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PRVI na listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, obraća se na mitingu u Vranju.

НИКО ОД БЛОКАДЕРА НИЈЕ ОСУДИ НАСИЉЕ Вучић: Покушали су да нам разоре породицу, да се деца буне против родитеља

Foto: printskrin Informer TV

Pita ko su ti ljudi koji se time hvale i ponose.

- S kakvim to ljudima imamo posla? - pitao je on.

Ističe da je problem što niko iz njihovog političkog rukovodstva to nije osudio.

- Možete li da zamislite da se to ovde nešto ne desi, a da ja to ne osudim ili ne sprečim? To nikad u Srbiji nije postojalo. Pokušali su da nam razore porodicu, da se deca bune protiv roditelja, roditelji protiv baka i deka. Kažu da hoće da zaključaju babve i dede da ne glasaju! Da zaključaju one koji su svojim rukama sve ovo izgradili - naveo je Vučić.

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