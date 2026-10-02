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ODRŽANO PRVENSTVO VOJVODINE U STONOM TENISU ZA OSOBE SA INVALIDITETOM: Učestvovalo 45 takmičara iz 11 opština

В.Н.

02. 10. 2026. u 18:51

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U ORGANIZACIJI Sportskog saveza invalida Vojvodine, a na osnovu Programa aktivnosti i Kalendara takmičenja za 2026. godinu, u Novom Sadu je 29. septembra 2026. godine uspešno održano Prvenstvo osoba sa invaliditetom Vojvodine u stonom tenisu.

ОДРЖАНО ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ У СТОНОМ ТЕНИСУ ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ: Учествовало 45 такмичара из 11 општина

FOTO: Sportski savez invalida Vojvodine

Takmičenje je priređeno u prostorijama JP SPC „Vojvodina“, uz učešće 45 takmičara iz 11 opštinskih organizacija koje su članice Saveza.

Događaju je prisustvovala i Marija Palibrk ispred Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom.

FOTO: Sportski savez invalida Vojvodine

Nakon uzbudljivih mečeva u sportskoj atmosferi, proglašeni su najbolji takmičari po kategorijama:

Opšta kategorija – muškarci:

Živko Vasiljev (Zrenjanin)

Miroslav Nikolić (Inđija)

Zlatko Nišević (Bačka Palanka)

FOTO: Sportski savez invalida Vojvodine

Opšta kategorija – žene:

Mila Gajić (Novi Sad)

Radovinka Radanovič (Bačka Palanka)

Eržebet Budai (Kikinda)

FOTO: Sportski savez invalida Vojvodine

Kategorija 6–10:

Aleksej Radukić (Novi Sad)

Luka Vidović (Subotica)

Rada Topalov (Zrenjanin)

FOTO: Sportski savez invalida Vojvodine

Ovu značajnu sportsku manifestaciju podržali su Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu AP Vojvodine.

(Pink) 

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