ODRŽANO PRVENSTVO VOJVODINE U STONOM TENISU ZA OSOBE SA INVALIDITETOM: Učestvovalo 45 takmičara iz 11 opština
U ORGANIZACIJI Sportskog saveza invalida Vojvodine, a na osnovu Programa aktivnosti i Kalendara takmičenja za 2026. godinu, u Novom Sadu je 29. septembra 2026. godine uspešno održano Prvenstvo osoba sa invaliditetom Vojvodine u stonom tenisu.
Takmičenje je priređeno u prostorijama JP SPC „Vojvodina“, uz učešće 45 takmičara iz 11 opštinskih organizacija koje su članice Saveza.
Događaju je prisustvovala i Marija Palibrk ispred Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom.
Nakon uzbudljivih mečeva u sportskoj atmosferi, proglašeni su najbolji takmičari po kategorijama:
Opšta kategorija – muškarci:
Živko Vasiljev (Zrenjanin)
Miroslav Nikolić (Inđija)
Zlatko Nišević (Bačka Palanka)
Opšta kategorija – žene:
Mila Gajić (Novi Sad)
Radovinka Radanovič (Bačka Palanka)
Eržebet Budai (Kikinda)
Kategorija 6–10:
Aleksej Radukić (Novi Sad)
Luka Vidović (Subotica)
Rada Topalov (Zrenjanin)
Ovu značajnu sportsku manifestaciju podržali su Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu AP Vojvodine.
(Pink)
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