Politika

MUK MEĐU BLOKADERIMA Vučić: Putin ih utišao - rekao da se nada da će Vučić biti premijer

В. Н.

02. 10. 2026. u 18:37

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PRVI na listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, obraća se na mitingu u Vranju.

МУК МЕЂУ БЛОКАДЕРИМА Вучић: Путин их утишао - рекао да се нада да ће Вучић бити премијер

AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Do juče su ljudi pričali da Putin neće sa Vučićem i sad kad je Putin rekao da se nada da će Vučić biti premijer... Tišina! Ne znaju šta će da kažu - kazao je on.

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