ČISTA MATEMATIKA: Dvaput ništa je ništa, gola nije ni bilo

Čuvena replika koju u legendarnom crtanom filmu "izgovara" petao Sofronije (kome glas pozajmljuje Ljubiša Bačić) dobro se uklapa u najavu utakmice Mađarska - Gruzija.

DANIEL MIHAILESCU / AFP / Profimedia

Naime, Mađarska dočekuje Gruziju posle remija bez golova sa Severnom Irskom u Belfastu, dok su istovremeno i "krstaši" odigrali bez golova protiv Ukrajine.

Ekipa Marka Rosija imala je 64 odsto poseda, ali je za 90 minuta uspela da uputi samo jedan udarac u okvir gola.

Gruzija je u poslednjem meču takođe odigrala 0:0, pošto je na domaćem terenu podelila bodove sa Ukrajinom. Gosti su imali nešto više od polovine poseda, ali su Gruzijci stvorili pet udaraca ka golu.

Mađarska će pokušati da iskoristi prednost domaćeg terena i prekine seriju utakmica sa malo golova. Rosijeva ekipa ima dovoljno kvaliteta u sredini terena, ali je u poslednjem meču imala problema da posed pretvori u konkretne prilike.

Sa druge strane, statistika Gruzije na gostovanjima nije ohrabrujuća. Izvor navodi da su izgubili osam od poslednjih 10 utakmica na strani, kao i poslednja tri gostovanja.

Ni ukupna forma Gruzijaca nije dobra, pošto su poraženi u četiri od poslednjih pet mečeva. Takav niz stavlja dodatni pritisak na ekipu pred gostovanje u Budimpešti.

Mađarska je u poslednjem periodu imala oscilacije, ali joj ovaj meč pruža priliku da iskoristi probleme protivnika van domaćeg terena. Posebno će biti važno da domaćin bude konkretniji u završnici nego što je to bio slučaj u Severnoj Irskoj.

NAŠ TIP: 0-2 (kvota 1,62)

Predlog za hrabrije: 1&0-2 (4,45)