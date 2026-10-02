Oktobarfest je stao zbog Partizana: Grobari napravili "Beograd" u srcu Minhena! (VIDEO)

Imaće crno-beli veliku podršku navijača u "SAP Gardenu".

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Minhen je pred večerašnji duel Bajerna i Partizana (20.00) u Evroligi obojen u crno-belo. Veliki broj navijača beogradskog kluba stigao je u Nemačku, a deo njih je atmosferu pred utakmicu napravio u jednoj od tamošnjih poznatih pivnica.

Susret trećeg kola Evrolige poklopio se sa Oktobarfestom, pa je Minhen već bio pun gostiju iz različitih krajeva, ali su u pivnici u kojoj su se okupili "grobari" dominirale crno-bele boje i pesme posvećene Partizanu.

Umesto uobičajene atmosfere karakteristične za bavarske pivnice, iz objekta su se čuli navijački povici, aplauzi i pesme pristalica beogradskog kluba. Snimci okupljanja pojavili su se na društvenim mrežama, a veliki broj navijača pokazao je da će Partizan imati podršku i na gostovanju Bajernu.

02.10.2026, Grobari🇷🇸 in Munich night before Euroleague game against Bayern🇩🇪, click here for more: https://t.co/7l88qFQA7R



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Na parketu će crno-beli pokušati da nastave maksimalan učinak na početku sezone u Evroligi. Posle pobeda nad Olimpijom iz Milana i Parizom, ekipu Đoana Penjaroje očekuje duel sa Bajernom, koji sa klupe predvodi bivši kapiten Partizana Vladimir Lučić, dok za nemački tim nastupa i nekadašnji igrač crno-belih Dvejn Vašington.

Utakmica u "SAP Gardenu" počinje u 20.00, a Partizan će u Minhenu tradicionalno imati podršku velikog broja svojih navijača.

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