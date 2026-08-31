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Tip predlaže US Open

В.М.

31. 08. 2026. u 11:50

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POČEO je poslednji gredn slem u godini, a evo i našnjih današnjih predloga sa Njujorka.

Тип предлаже УС Опен

Marcin Cholewinski / Zuma Press / Profimedia

Tenis

19.00 M. Arnaldi - Dž. Dakvort 1 (1.90)

19.00 R. Safjulin - K. Alkaraz 2 (1.20)
19.00 J. Rodonov - Đ. Mpeši Perikar 2 (1.90)
23.30 G. Dimitrov - A. Popirin 1 (1.52)

Ukupna kvota: 5.61

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