Tip predlaže US Open
POČEO je poslednji gredn slem u godini, a evo i našnjih današnjih predloga sa Njujorka.
Tenis
19.00 M. Arnaldi - Dž. Dakvort 1 (1.90)
19.00 J. Rodonov - Đ. Mpeši Perikar 2 (1.90)
23.30 G. Dimitrov - A. Popirin 1 (1.52)
Ukupna kvota: 5.61
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