Košarka

ŠOK ZA OBRADOVIĆA: Povredio se jedan od najboljih igrača Panatinaikosa

М.М.

01. 09. 2026. u 15:15

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Odsustvovaće sa terena mesec i po dana

ШОК ЗА ОБРАДОВИЋА: Повредио се један од најбољих играча Панатинаикоса

Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia

Tek što se ekipa Panatinaikosa suočila sa povredom Kendrika Nana, atinski "zeleni" doživeli su novi veliki peh. Jedan od ključnih igrača, Najdžel Hejs-Dejvis, doživeo je prelom šake i biće van stroja u narednom periodu.

Kako je saopštio klub iz Oake, američki krilni košarkaš povredio se tokom treninga u utorak Detaljni pregledi potvrdili su crne slutnje – reč je o prelomu četvrte metakarpalne kosti leve šake.

Medicinski tim Panatinaikosa odmah je reagovao i igraču je postavljena specijalna longeta. Prema prvim lekarskim procenama, Hejs-Dejvis će morati da pauzira najmanje mesec i po dana.

- Tokom današnjeg treninga Panatinaikos Aktora, Najdžel Hejs-Dejvis je povredio levu šaku. Odmah je podvrgnut testovima koji su pokazali prelom četvrte metakarpalne kosti. Najdželu želimo brz oporavak - navodi se u zvaničnom saopštenju kluba koji sa klupe predvodi Željko OBradović.

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