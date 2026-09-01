ŠOK ZA OBRADOVIĆA: Povredio se jedan od najboljih igrača Panatinaikosa

Odsustvovaće sa terena mesec i po dana

Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia

Tek što se ekipa Panatinaikosa suočila sa povredom Kendrika Nana, atinski "zeleni" doživeli su novi veliki peh. Jedan od ključnih igrača, Najdžel Hejs-Dejvis, doživeo je prelom šake i biće van stroja u narednom periodu.

Kako je saopštio klub iz Oake, američki krilni košarkaš povredio se tokom treninga u utorak Detaljni pregledi potvrdili su crne slutnje – reč je o prelomu četvrte metakarpalne kosti leve šake.

Medicinski tim Panatinaikosa odmah je reagovao i igraču je postavljena specijalna longeta. Prema prvim lekarskim procenama, Hejs-Dejvis će morati da pauzira najmanje mesec i po dana.

- Tokom današnjeg treninga Panatinaikos Aktora, Najdžel Hejs-Dejvis je povredio levu šaku. Odmah je podvrgnut testovima koji su pokazali prelom četvrte metakarpalne kosti. Najdželu želimo brz oporavak - navodi se u zvaničnom saopštenju kluba koji sa klupe predvodi Željko OBradović.

GET WELL SOON, NIGEL 💚



Κατά τη διάρκεια της σημερινής (1/9) προπόνησης του Παναθηναϊκού AKTOR, o Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις τραυματίστηκε στο αριστερό χέρι. Αμέσως μετέβη στο νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ» για εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν πως υπέστη κάταγμα τετάρτου μετακαρπίου και του… pic.twitter.com/NoGvW2QGQ4 — Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 1, 2026