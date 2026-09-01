UMRO DENI KOŽIĆ: Čuveni jugoslovenski muzičar

JUGOSLOVENSKI i hrvatski muzičar Deni Kožić umro je u 62. godini, javlja portal Ravno do dna. On je svirao u grupama Ritam s ovoga svijeta, Psihomodo Pop, Jura Stublić & Film, Pips, Chips & Videoclips, Pjer Žardin & Psi od slame i Den Deri.

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"Napustio nas je Deni Kožić, moj zapruđanski guru i neko vrijeme član Pipsa u "Drveće i rijeke" koncertnoj eri. Muzičar od glave do pete i jeben lik privatno. Život nas je, na moju sreću, spojio sve do današnjih dana. Deny skuri jednu i za mene namćora čim dođeš rego. Volim te, vidimo se", napisao je na svom Facebook profilu Dubravko Ivaniš.

Deni Kožić, rođen 1964. godine bio je je zagrebački gitarista i kantautor čija aktivna muzička karijera počinje sredinom 1980-ih. Svirao je u nizu važnih zagrebačkih bendova i projekata, među kojima su Ritam s ovoga svijeta, Psihomodo Pop, Jura Stublić & Film, Pips, Chips & Videoclips, Pjer Žardin & Psi od slame i Den Deri.

Kožić je široj publici posebno ostao u sećanju po spotu "Dobre vibracije" Jure Stublića i Filma, u kojem se pojavljuje s gitarom na vrhu nebodera.

Bio je povezan i s Psihomodo Popom. Zanimljivo, 2009. godine članovi benda govorili su o njemu kao o svom "starom frendu" kojeg poznaju već 30 godina i pozvali su ga da im se pridruži na koncertu u Boogaloou, na kojem je svirao akustičnu i električnu gitaru, a takođe je ostavio trag i u Pips, Chips & Videoclips i to nemali, kako sugerira Ivaniševa oproštajna poruka.

Deni Kožić umro je 1. septembra, 19 dana pre svog 62. rođendana.

(Ravnododna.com)