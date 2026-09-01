BEKAM EMOTIVNO O MESIJU: NJegova zaostavština živeće zauvek
DEJVID BEKAM je jedan od srećnika koji je imao priliku da iz prvog reda prati dobar deo karijere Lea Mesija, a ovih dana posle emotivnog oproštaja Argentinca od reprezentacije, oglasio se Englez, ništa manje emotivnom porukom.
Argentinac je posle 207 nastupa i čak 125 golova odlučio da više ne igra za nacionalni tim. Karijeru u dresu „gaučosa“ krunisao je osvajanjem Svetskog prvenstva u Kataru 2022. godine, dok mu je poslednji reprezentativni meč bio julski poraz od Španije u finalu Mundijala.
Mesi je tokom karijere ostavio neizbrisiv trag i u reprezentaciji i u Barseloni, zbog čega se već dugo smatra jednim od najboljih fudbalera u istoriji.
Bekam je sa argentinskim asom najpre bio na suprotnim stranama terena, a danas je njegov "gazda", kao suvlasnik Intera iz Majamija. Upravo zato je dobro upoznat sa veličinom igrača čiji se reprezentativni put sada završava.
- Ovo je trenutak u kojem možemo da se osvrnemo i shvatimo koliko smo bili zahvalni što smo imali priliku da gledamo jednog mladog dečaka sa snom kako postaje veliki - poručio je Bekam.
Bivši kapiten Engleske posebno je istakao Mesijev uticaj daleko izvan fudbalskog terena.
- Leo, bio si ponos svojoj porodici, prijateljima i svojoj zemlji. Vodio si primerom i inspirisao milione dece širom sveta. Svojoj zemlji si poklonio najveći mogući dar i zbog toga će tvoja zaostavština živeti zauvek. Čestitam ti na svemu što si postigao sa Argentinom - napisao je Bekam.
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