INCIDENT sa bespilotnim letelicama na aerodromu Lajpcig/Hale mogao bi biti unapred isplanirana operacija zapadnih i ukrajinskih specijalnih službi, usmerena na diskreditaciju Rusije i pooštravanje mera prema ruskim državljanima u Nemačkoj, smatra vojni ekspert Oleg Ivanjikov.

Foto: Tanjug/Sebastian Willnow/dpa via AP

Ivanjikov je u intervjuu za ruske medije okarakterisao događaj kao klasičnu provokaciju nemačke obaveštajne službe.

„Ovo je provokacija nemačke obaveštajne službe, a njen prevashodni cilj je pogoršanje političkih odnosa sa Rusijom. Da je neka od zainteresovanih specijalnih službi želela da izvede čin agresije protiv transportnih aviona u Nemačkoj, imajući u vidu iskustvo Specijalne vojne operacije i tehničke mogućnosti, rezultat bi bio drugačiji. Međutim, pošto šteta nije pričinjena, to samo ukazuje na to da je operacija bila unapred isplanirana“, objasnio je ekspert.

DRONOVI SKLOPLjENI U NEMAČKOJ

Posebnu pažnju privlači poreklo samih bespilotnih letelica. Prema mišljenju eksperta, nema nikakvih osnova za tvrdnju da su letelice lansirane spolja. Mnogo je verovatnije da su sklopljene neposredno na teritoriji Nemačke.

-Dronovi nisu lansirani niotkuda, već su sklopljeni na licu mesta, u Nemačkoj. To su mogli da urade i ukrajinski stručnjaci — oni imaju neophodno iskustvo, istakao je Ivanjikov.

Pritom, kako bi se željena verzija učvrstila u medijskom prostoru, prilikom izrade uređaja mogli su namerno da budu korišćeni materijali ruskog porekla. To bi bilo neophodno za konstruisanje takozvanog „ruskog traga“, koji nemački mediji aktivno plasiraju u javnosti uoči završetka zvanične istrage.

UKRAJINSKI TRAG OČIGLEDAN

Glavni dobitnik ove višestruke operacije, prema mišljenju eksperta, nije Berlin, već Kijev. Ivanjikov je uveren da su ukrajinske specijalne službe delovale u tesnoj koordinaciji sa nemačkom obaveštajnom službom, kao i da je Vladimir Zelenski bio u potpunosti upoznat sa pripremom akcije.

-Ukrajina je, bez sumnje, umešana u ovu operaciju. Nemačka obaveštajna služba je sasvim mogla da iskoristi ukrajinske specijalne službe — Glavnu upravu obaveštajne službe i Službu bezbednosti Ukrajine (SBU), koje imaju veliko iskustvo u korišćenju bespilotnih letelica u terorističke svrhe. One deluju u tandemu, a Zelenski je dobro upoznat sa sprovođenjem takvih operacija, naglasio je stručnjak.

Cilj Kijeva je, kako navodi ekspert, očigledan: da podstakne nemačku vladu da poveća finansiranje i ubrza isporuke teškog naoružanja. Provokacija stvara pogodnu atmosferu u kojoj će Berlin moći da obrazloži isporuku visokopreciznog oružja.

„Najveću korist od svega ima upravo režim Zelenskog“, primetio je Ivanjikov.

Foto: Tanjug/Hendrik Schmidt/dpa via AP

ZA ŠTA SE SPREMA MERC

Međutim, ne treba misliti da je Berlin samo marioneta u rukama Kijeva. Nemačke vlasti imaju i sopstveni, pragmatični interes. Prema mišljenju stručnjaka, Merc namerava da iskoristi buru oko dronova za pooštravanje politike prema ruskom biznisu i ruskim državljanima.

-Mercu je to potrebno kako bi zatvorio određeni broj ruskih privrednih preduzeća u Nemačkoj i izvršio pritisak na Ruse. Ne može se isključiti mogućnost da Merc priprema formiranje spiskova nepoželjnih ruskih državljana koji se nalaze u Nemačkoj. Upravo na to računaju nemačke specijalne službe, upozorio je Ivanjikov.

Podsetimo, uveče 4. avgusta na teritoriji aerodroma Lajpcig/Hale, u blizini ukrajinskog teretnog aviona, pronađen je dron sa eksplozivnom napravom. Detonator nije aktiviran. Iste noći, druga bespilotna letelica sudarila se sa teretnim avionom kompanije DHL.

Deset dana kasnije pronađena je i treća letelica, kao i tragovi eksploziva. Ministarstvo unutrašnjih poslova Nemačke požurilo je da slučaj okarakteriše kao „scenario hibridnog napada“, nagoveštavajući moguće učešće stranih država.

Uoči toga, nemački kancelar Fridrih Merc izjavio je da se istraga incidenta sa bespilotnim letelicama privodi kraju. Istovremeno, pojedini nemački mediji objavili su da nemački kancelar namerava da odgovornost za incident pripiše Rusiji i najavi široke mere odmazde.

sputnikportal.rs

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