Zvanično: Lazar Jovanović u Seriji A!

Dosadašnji fudbaler Štutgarta Lazar Jovanović potpisao je ugovor sa Udinezeom do 30. juna 2031. godine, saopštio je danas italijanski klub.

Photo: Elmedin Hajrovic/ATAImages

Finansijski detalji nisu objavljeni, ali italijanski mediji tvrde da je Udineze za ovaj transfer sa bonusima izdvojio oko 8.000.000 evra.

Jovanović (19) je u Štutgart stigao prošle godine, sa Marakane.

Lazar Jovanovic is Bianconero! 🤍🖤🇷🇸



Talent, quality and versatility for the Udinese attack: the 2006-born Serbian joins the Club on a permanent deal from Stuttgart, signing a contract until 30 June 2031.



Welcome to Udine, Lazar! 🤍🖤 pic.twitter.com/V5m9LIoECF — Udinese Calcio (@Udinese_1896) September 1, 2026

Pre toga je igrao za OFK Beogradu, Crvenu zvezdu i Vojvodinu.

On je za nemački klub prošle sezone odigrao šest utakmica u svim takmičenjima.

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