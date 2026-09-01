Zvanično: Lazar Jovanović u Seriji A!
Dosadašnji fudbaler Štutgarta Lazar Jovanović potpisao je ugovor sa Udinezeom do 30. juna 2031. godine, saopštio je danas italijanski klub.
Finansijski detalji nisu objavljeni, ali italijanski mediji tvrde da je Udineze za ovaj transfer sa bonusima izdvojio oko 8.000.000 evra.
Jovanović (19) je u Štutgart stigao prošle godine, sa Marakane.
Pre toga je igrao za OFK Beogradu, Crvenu zvezdu i Vojvodinu.
On je za nemački klub prošle sezone odigrao šest utakmica u svim takmičenjima.
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