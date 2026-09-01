Fudbal

Zvanično: Lazar Jovanović u Seriji A!

Новости онлине/С.С.

01. 09. 2026. u 15:12

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Dosadašnji fudbaler Štutgarta Lazar Jovanović potpisao je ugovor sa Udinezeom do 30. juna 2031. godine, saopštio je danas italijanski klub.

Званично: Лазар Јовановић у Серији А!

Photo: Elmedin Hajrovic/ATAImages

Finansijski detalji nisu objavljeni, ali italijanski mediji tvrde da je Udineze za ovaj transfer sa bonusima izdvojio oko 8.000.000 evra.

Jovanović (19) je u Štutgart stigao prošle godine, sa Marakane.

Pre toga je igrao za OFK Beogradu, Crvenu zvezdu i Vojvodinu.

On je za nemački klub prošle sezone odigrao šest utakmica u svim takmičenjima.

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