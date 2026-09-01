VELIKI POSAO PARTIZANA: Crno-beli dovode levog beka!

PARTIZAN ima problema sa odbranom. Crno-beli su odlučili da pojačaju taj deo tima i blizu su angažovanja levog beka.

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Kako prenosi "Telegraf", u pitanju je Španac Kristijan Manrike koji trenutno nastupa za grčki Panetolikos i sjajno je otvorio novu sezonu.

Ovaj 27-godišnjak je u uvodne dve pobede upisao dve asistencije. Najpre je to uradio u pobedio protiv Asterasa (3:1), a onda i u duelu sa Kalamatom (2:0).

Saša Ilić je do sad na ovoj poziciji koristio mladog Stefana Petrovića, Samsona Nvulua, pa čak i Vukašina Đurđevića. Sad stiže klasičan levi bek i to bi trebalo da olakša posao treneru crno-belih.

Manrike je do sad u karijeru nastupao za Omoniju, Olimpijakos Nikoziju, Debrecin, Alkorkon i pomenuti Panetolikos.

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