VELIKI POSAO PARTIZANA: Crno-beli dovode levog beka!
PARTIZAN ima problema sa odbranom. Crno-beli su odlučili da pojačaju taj deo tima i blizu su angažovanja levog beka.
Kako prenosi "Telegraf", u pitanju je Španac Kristijan Manrike koji trenutno nastupa za grčki Panetolikos i sjajno je otvorio novu sezonu.
Ovaj 27-godišnjak je u uvodne dve pobede upisao dve asistencije. Najpre je to uradio u pobedio protiv Asterasa (3:1), a onda i u duelu sa Kalamatom (2:0).
Saša Ilić je do sad na ovoj poziciji koristio mladog Stefana Petrovića, Samsona Nvulua, pa čak i Vukašina Đurđevića. Sad stiže klasičan levi bek i to bi trebalo da olakša posao treneru crno-belih.
Manrike je do sad u karijeru nastupao za Omoniju, Olimpijakos Nikoziju, Debrecin, Alkorkon i pomenuti Panetolikos.
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