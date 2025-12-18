TIP ostali sportovi

JUČE SMO POGODILI TRI IGRAČA: Evo novih predloga za granice poena košarkaša

Marko Milosavljević

18. 12. 2025. u 08:31

NAŠA redakcija je za svoje čitaoce pripremila tiket sa jednom od najzanimljivijih igara koja može da se nađe u ponudama kladionica.

FOTO: Tanjug/AP/Thibault Camus

Jučerašnji dobitan tiket koji je sastavljen od tri igrača možete pogledati OVDE.

Evroligaški tiket

20.05 Loni Voker +16,5 (1,90)

20.15 Antonio Blejkni +12,5 (2,00)

20.15 Kris Džons -10,5 (1,79)

Kvota: 6,80

