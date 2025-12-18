JUČE SMO POGODILI TRI IGRAČA: Evo novih predloga za granice poena košarkaša
NAŠA redakcija je za svoje čitaoce pripremila tiket sa jednom od najzanimljivijih igara koja može da se nađe u ponudama kladionica.
Jučerašnji dobitan tiket koji je sastavljen od tri igrača možete pogledati OVDE.
Evroligaški tiket
20.05 Loni Voker +16,5 (1,90)
20.15 Antonio Blejkni +12,5 (2,00)
20.15 Kris Džons -10,5 (1,79)
Kvota: 6,80
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za četvrtak
18. 12. 2025. u 08:17
EVROLIGAŠKI TIKET: Predlozi za granice poena košarkaša
17. 12. 2025. u 09:40
NI NBA AS IM NIJE POMOGAO: Gordon Herbert nije uspeo da složi kockice
17. 12. 2025. u 08:01
SRBIJA I ALBANIJA ODLUČUJU - IDE LI SRBIJA NA OLIMPIJADU? Tako je rešeno na svetskom nivou...
Najnovije vesti iz fudbala su više nego zanimljive.
17. 12. 2025. u 15:11
HAOS: Čuveni fudbaler pauzirao karijeru da bi bio uz bolesnu suprugu, a ona ga - PREVARILA!
Život stvarno piše drame...
17. 12. 2025. u 19:20
BURA U SPORTU! Jedna država najstrože zabranila da se ovaj broj IKADA VIŠE koristi na dresovima, da li će sad i druga?!
Najnovije vesti iz Nemačke liče na nedavne iz Italije.
17. 12. 2025. u 14:15
Komentari (0)