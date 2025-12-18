VIKENDOM OD 7 DO 24 SATA: Novo radno vreme na prelazu Bajmok - Bačalmaš od 19. decembra do 11. januara 2026. godine
UPRAVA granične policije Ministarstva unutrašnjih poslova je u saradnji sa graničnim organima Mađarske, zbog predstojećih novogodišnjih i božićnih praznika, usaglasila radno vreme Graničnog prelaza Bajmok – Bačalmaš.
Granični prelaz Bajmok – Bačalmaš će, kako navode, od 19. decembra do 11. januara 2026. godine, u dane vikenda, odnosno petkom, subotom i nedeljom, biti otvoren u radno vreme od 7 do 24 časa umesto od 7 do 19 časova.
Navedeni granični prelaz uspostavljen je za putnički saobraćaj, izuzimajući autobuski i teretni saobraćaj.
Preporučujemo
DRAMA NA VRAČARU: Automobil propao u garažni lift, dve osobe ostale zaglavljene
18. 12. 2025. u 18:19
ANS: Zaprepašćeni smo odlukom suda da vrati na rad urednika RTS-a Ivana Plavšića
18. 12. 2025. u 17:26
VLADA SRBIJE PREDLOŽILA: Badnji dan da bude neradan
18. 12. 2025. u 16:52
SJAJNA VEST ZA PUTNIKE! Šest potpuno novih avio-linija iz Beograda, Er Srbija širi mrežu
18. 12. 2025. u 16:41
ŠTA SE OVO DEŠAVA U BRISELU? EU ubeđuje Belgiju da prihvati plan koji bi razbesneo Rusiju, vode se razgovori van glavne sale samita
EVROPSKA komisija i Belgija trenutno vode intenzivne razgovore van glavne sale samita kako bi usaglasile najosetljivije delove plana Evropske unije za korišćenje 210 milijardi evra zamrznute ruske imovine u korist Ukrajine, reklo je za Politiko pet diplomata i zvaničnika EU upoznatih sa tokom pregovora.
18. 12. 2025. u 16:38
"SRBE SU RASTRGLI, RASTRGLI SU JEDAN NAROD" Putin žestoko udario po Evropi: Tamo nema civilizacije, samo degradacije!
ISPOSTAVILO se da na Zapadu nema nikakve civilizacije, već samo kontinuirana degradacija, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na proširenom kolegijumu Ministarstva odbrane Rusije.
17. 12. 2025. u 13:13
MIMU ZAUSTAVILA POLICIJA: Iznenadilo ih je ono što su zatekli u kolima
NAKON što ih je zaustavila policija, prizor u kolima ih je iznenadio...
17. 12. 2025. u 10:09
Komentari (0)