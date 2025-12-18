Društvo

VIKENDOM OD 7 DO 24 SATA: Novo radno vreme na prelazu Bajmok - Bačalmaš od 19. decembra do 11. januara 2026. godine

Ljiljana Preradović

18. 12. 2025. u 15:19

UPRAVA granične policije Ministarstva unutrašnjih poslova je u saradnji sa graničnim organima Mađarske, zbog predstojećih novogodišnjih i božićnih praznika, usaglasila radno vreme Graničnog prelaza Bajmok – Bačalmaš.

Granični prelaz Bajmok – Bačalmaš će, kako navode,  od 19. decembra  do 11. januara 2026. godine, u dane vikenda, odnosno petkom, subotom i nedeljom,  biti otvoren u radno vreme od 7 do 24 časa  umesto od 7  do 19 časova.

Navedeni granični prelaz uspostavljen je za putnički saobraćaj, izuzimajući autobuski i teretni saobraćaj.

