VIKENDOM OD 7 DO 24 SATA: Novo radno vreme na prelazu Bajmok - Bačalmaš od 19. decembra do 11. januara 2026. godine

UPRAVA granične policije Ministarstva unutrašnjih poslova je u saradnji sa graničnim organima Mađarske, zbog predstojećih novogodišnjih i božićnih praznika, usaglasila radno vreme Graničnog prelaza Bajmok – Bačalmaš.

Granični prelaz Bajmok – Bačalmaš će, kako navode, od 19. decembra do 11. januara 2026. godine, u dane vikenda, odnosno petkom, subotom i nedeljom, biti otvoren u radno vreme od 7 do 24 časa umesto od 7 do 19 časova.

Navedeni granični prelaz uspostavljen je za putnički saobraćaj, izuzimajući autobuski i teretni saobraćaj.