SPECIJALNO IZNENAĐENJE NA MARAKANI! Crvena zvezda spremila poklon za navijače

Fudbaleri Crvene zvezde u subotu od 15 časova i 30 minuta dočekuju Mladost Lučani u 20. kolu Superlige Srbije.

FOTO: FK Crvena zvezda

Crveno-beli spremaju iznenađenje za svojd navijače.

Kako je saopšteno iz kluba, na zapadnoj i istočnoj tribini Marakane biće sakrivena po dva zvezdaška poklona, namenjena navijačima koji prvi uspeju da ih pronađu.

Akcija je organizovana u duhu novogodišnjih i božićnih praznika, kao znak zahvalnosti vernim navijačima na podršci tokom godine.

Crvena zvezda je trenutno drugoplasirana ekipa Superlige i ima 4 poena manje od vodećeg Partizana.