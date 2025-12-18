SPECIJALNO IZNENAĐENJE NA MARAKANI! Crvena zvezda spremila poklon za navijače
Fudbaleri Crvene zvezde u subotu od 15 časova i 30 minuta dočekuju Mladost Lučani u 20. kolu Superlige Srbije.
Crveno-beli spremaju iznenađenje za svojd navijače.
Kako je saopšteno iz kluba, na zapadnoj i istočnoj tribini Marakane biće sakrivena po dva zvezdaška poklona, namenjena navijačima koji prvi uspeju da ih pronađu.
Akcija je organizovana u duhu novogodišnjih i božićnih praznika, kao znak zahvalnosti vernim navijačima na podršci tokom godine.
Crvena zvezda je trenutno drugoplasirana ekipa Superlige i ima 4 poena manje od vodećeg Partizana.
