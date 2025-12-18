"OČEKUJE SE DA SE SPROVEDU SVI SPORAZUMI" Odbornici četiri opštine na severu izglasali izlazak iz Asocijacije kosovskih opština

ODBORNICI u lokalnim skupštinama četiri opštine na severu Kosova i Metohije, Severna Mitrovica, Zvečan, Leposavić i Zubin Potok, izglasali su danas izlazak iz Asocijacije kosovskih opština.

Foto: Printscreen/jutjub/Kosovo Online

Prema proceduri, svaka odluka koja je doneta na lokalnoj skupštini mora da prođe i kroz Ministarstvo za lokalnu samoupravu.

Četiri opštine na severu sa većinski srpskim stanovništvom ušle su u Asocijaciju kosovskih opština 2023. godine, nakon što su odluke o tome doneli većinski albanski odbornici u ovim opštinama, izabrani na izborima koje su Srbi bojkotovali.

Gradonačelnik Severne Mitrovice Milan Radojević koji je preuzeo dužnost početkom meseca, naveo je danas da je jedan od razloga za izlazak iz Asocijacije to što je ulazak u AKO bila politička odluka jedne partije, a ne želja građana.

- Prethodni saziv je odluku o ulasku u AKO doneo bez javne rasprave i bez saglasnosti građana. U budućnosti će građani odlučivati da li žele da budu članovi Asocijacija - rekao je Radojević.

Gradonačelnik Zvečana Dragiša Milović rekao je da je ulazak u ovu Asocijaciju bila politička odluka sa kojom se novoizabrano rukovodstvo opštine i njeni građani ne slažu i da Asocijacija nije donela nikakav boljitak građanima Zvečana.

- Kao što znate, u dijalogu Beograda i Prištine 2013. godine u Briselu, uz podršku Evropske unije, između ostalog donet je i sporazum o formiranju Zajednice srpskih opština. Nažalost, evo već 13 godina, bez obzira što je parlament u Prištini dvotrećinskom većinom verifikovao taj sporazum, mi i dalje čekamo na formiranje Zajednice srpskih opština ili Asocijacije sa većinskim srpskim stanovništvom. U međuvremenu, prethodno rukovodstvo, mislim da je to bila politička odluka, donelo je odluku da opština Zvečan pristupi Asocijaciji kosovskih opština – bez saznanja i saglasnosti većine naših građana. Tokom ovih godina nije bilo nikakvog boljitka za naše građane, a umesto toga vidimo koliko je opština devastirana, koliko je infrastrukturno zaostala. Jedan od razloga je i to što smo finansijski morali da podržavamo tu Asocijaciju, dok nam je budžet prazan - rekao je Milović.

Odbornici Leposavića takođe su odlučili o istupanju Opštine Leposavić iz Asocijacije kosovskih opština. Ova odluka usvojena je većinom glasova, 12 odbornika glasalo je „za“, jedan je bio protiv, dok je jedan bio uzdržan.

Odluka o istupanju iz AKO u SO Zubin Potok doneta je sa 13 glasova „za“ i jednim uzdržanim od 14 odbornika koji su glasali.

Inače, Savet Evropske unije je 16. decembra usvojio zaključke o Kosovu i naglasio potrebu da se formira Zajednica srpskih opština (ZSO) i u potpunosti sprovedu svi sporazumi postignuti u dijalogu Beograda i Prištine, uključujući i Sporazum iz 2023. godine.

- Očekuje se da (tzv.) Kosovo u potpunosti sprovede sve sporazume postignute u dijalogu Beograd-Priština, što uključuje formiranje Asocijacije/Zajednice opština sa srpskom većinom, i da počne ispunjavati svoje obaveze iz Sporazuma iz 2023. godine pokretanjem procesa koji vodi ka konkretnim aranžmanima i garancijama „za odgovarajući nivo samouprave za srpsku zajednicu u (tzv.) Kosovu“ u skladu sa članom 7 - navodi se u izveštaju.

Podsetimo, Opština Severna Mitrovica je 22. avgusta 2023. godine jednoglasno primljena u Asocijaciju kosovskih opština (AKO). Proceduru za članstvo u ovoj Asocijaciji pokrenuo je tadašnji albanski gradonačelnik Severne Mitrovice Erden Atić iz Samoopredeljenja, koji je izabran na izborima koje su Srbi bojkotovali.

Skupština opštine Zvečan je 15. septembra 2023. godine izglasala učlanjenje ove Opštine u Asocijaciju kosovskih opština.

Opština Leposavić pristupila je AKO takođe u septembru 2023. godine, kada je konstituisana prethodna Skupština opštine, dok je skupština opštine Zubin Potok takođe izglasala učlanjenje u AKO 2023. godine.

(Kosov online)

