Fudbal

PUŠI, PIJE I IGRA VIDEO IGRICE: Hrvatski fudbaler uživa u milionima u Saudijskoj Arabiji

Filip Milošević

18. 12. 2025. u 13:50

Hrvatski fudbaler Marcelo Brozović očigledno uživa u Al Nasru, a pored toga što zarađuje milione u Saudijskoj Arbaiji, "živi život" i van terena.

Foto: Printskrin

Na društvenim mrežama osvanuo je snimak na kojem bivši hrvatski reprezentativac igra video igrice i puši električnu cigaretu.

Neko je Hrvata upozorio kako bi ga trener Žorž Žezus mogao kazniti zbog pušenja, ali ga to nije preterano uznemirilo. Samo je promrmljao nešto u bradu a onda izduvao još jedan dim. 

Bivši igrač Intera i Dinama je odigrao 99 utakmica za Al Nasr, postigao osam golova i asistirao 20 puta. 

