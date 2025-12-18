PUŠI, PIJE I IGRA VIDEO IGRICE: Hrvatski fudbaler uživa u milionima u Saudijskoj Arabiji

Hrvatski fudbaler Marcelo Brozović očigledno uživa u Al Nasru, a pored toga što zarađuje milione u Saudijskoj Arbaiji, "živi život" i van terena.

Foto: Printskrin

Na društvenim mrežama osvanuo je snimak na kojem bivši hrvatski reprezentativac igra video igrice i puši električnu cigaretu.

Neko je Hrvata upozorio kako bi ga trener Žorž Žezus mogao kazniti zbog pušenja, ali ga to nije preterano uznemirilo. Samo je promrmljao nešto u bradu a onda izduvao još jedan dim.

Bivši igrač Intera i Dinama je odigrao 99 utakmica za Al Nasr, postigao osam golova i asistirao 20 puta.

