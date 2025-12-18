PUŠI, PIJE I IGRA VIDEO IGRICE: Hrvatski fudbaler uživa u milionima u Saudijskoj Arabiji
Hrvatski fudbaler Marcelo Brozović očigledno uživa u Al Nasru, a pored toga što zarađuje milione u Saudijskoj Arbaiji, "živi život" i van terena.
Na društvenim mrežama osvanuo je snimak na kojem bivši hrvatski reprezentativac igra video igrice i puši električnu cigaretu.
Neko je Hrvata upozorio kako bi ga trener Žorž Žezus mogao kazniti zbog pušenja, ali ga to nije preterano uznemirilo. Samo je promrmljao nešto u bradu a onda izduvao još jedan dim.
Bivši igrač Intera i Dinama je odigrao 99 utakmica za Al Nasr, postigao osam golova i asistirao 20 puta.
BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji
