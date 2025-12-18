POGINULE TRI OSOBE U UKRAJINSKOM NAPADU: Povređenima se lekari bore za život (FOTO/VIDEO)
TRI osobe su poginule a više njih je povređeno tokom noći u napadu ukrajinskih oružanih snaga na ruske gradove Rostov, Batajsk i Taganrog, saopštio je guverner Rostovske oblasti Jurij Sljusar.
- Zbog napada na luku Rostov, teretni brod se zapalio, dva člana posade na brodu su poginula, a još troje je povređeno - napisao je on na Telegramu.
Prema rečima Sljusara, požar je ubrzo ugašen, prenosi Interfaks. On je dodao da je jedna osoba podlegla povredama, od sedam, koliko je povređeno u Batajsku.
- Četvoro je zbrinula hitna pomoć na licu mesta, a tri osobe su hospitalizovane u Batajskoj bolnici. Lekari nisu uspeli da spasu jednu od njih - rekao je ruski guverner.
Prema saopštenju spasilačkih službi, niko nije povređen u "višespratnoj zgradi" u zapadnom delu Rostova na Donu koja je oštećena tokom ukrajinskog napada, dodao je Sljusar.
Gradonačelnik Rostova na Donu Aleksandar Skrjabin izvestio da je izbegnuto izlivanje nafte nakon udara na tanker u gradskoj luci. Rusko Ministarstvo odbrane je saopštilo da je ukupno 77 ukrajinskih dronova presretnuto tokom noći.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
RUSIJA TESTIRALA S-500! Pogledajte snimak - PVO sistem oborio balističku raketu
