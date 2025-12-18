POGINULE TRI OSOBE U UKRAJINSKOM NAPADU: Povređenima se lekari bore za život (FOTO/VIDEO)

TRI osobe su poginule a više njih je povređeno tokom noći u napadu ukrajinskih oružanih snaga na ruske gradove Rostov, Batajsk i Taganrog, saopštio je guverner Rostovske oblasti Jurij Sljusar.

- Zbog napada na luku Rostov, teretni brod se zapalio, dva člana posade na brodu su poginula, a još troje je povređeno - napisao je on na Telegramu.

Rostov, more footage from the attack last night pic.twitter.com/MRm4OdagQ6 — Exilenova+ (@Exilenova_plus) December 18, 2025

Prema rečima Sljusara, požar je ubrzo ugašen, prenosi Interfaks. On je dodao da je jedna osoba podlegla povredama, od sedam, koliko je povređeno u Batajsku.

The Rostov region of Russia is under an intense Ukrainian drone swarm attack. pic.twitter.com/syQ6PVWImO — Asia Free Press (@AsiaFreePress) December 18, 2025

- Četvoro je zbrinula hitna pomoć na licu mesta, a tri osobe su hospitalizovane u Batajskoj bolnici. Lekari nisu uspeli da spasu jednu od njih - rekao je ruski guverner.

Prema saopštenju spasilačkih službi, niko nije povređen u "višespratnoj zgradi" u zapadnom delu Rostova na Donu koja je oštećena tokom ukrajinskog napada, dodao je Sljusar.

Four residents of Bataysk were injured as a result of the Ukrainian attack, — the Governor

The sound of a jet drone, the moment of the explosion, and the aftermath.

Part of the city was left without electricity after the night-time explosions, local residents report.… pic.twitter.com/9Jm4oQy8KJ — Kakka🎖️ (@kakkamax) December 17, 2025

Gradonačelnik Rostova na Donu Aleksandar Skrjabin izvestio da je izbegnuto izlivanje nafte nakon udara na tanker u gradskoj luci. Rusko Ministarstvo odbrane je saopštilo da je ukupno 77 ukrajinskih dronova presretnuto tokom noći.

(Tanjug)

