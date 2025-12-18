Društvo

IZ MINUSA U PROLEĆNI PLUS: Vremenska prognoza za četvrtak, 18. decembar

Predrag Stojković

18. 12. 2025. u 00:00

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

VREME U SRBIJI

Ujutro mestimično slab mraz, uz maglu i nisku oblačnost koja će se na pojedinim lokalitetima zadržati i pre podne, dok će u toku dana biti malo do umereno oblačno, u većini mesta sa dužim sunčanim intervalima.

Vetar slab i promenljiv. Najniža temperatura od -4 do 4 stepena, a najviša od 8 do 14 stepeni.

Uveče i tokom noći ponovo se očekuju niska oblačnost i magla.

 

VREME U BEOGRADU

U prvom delu dana malo do umereno oblačno uz jutarnju maglu, a sredinom dana i posle podne pretežno sunčano.

Vetar slab i promenljiv. Najniža temperatura od 0 do 4 stepena, najviša dnevna oko 13 stepeni.

U toku noći očekuje se lokalno stvaranje magle.

 

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 25. decembra, nastavlja se uglavnom suvo i stabilno vreme.

U petak se, nakon jutarnje magle i niske oblačnosti, tokom dana u većini mesta očekuju sunčani periodi, pa će i dnevne temperature biti u intervalu od 8 do 14 stepeni.

Za vikend se očekuje više oblačnosti, naročito u nedelju, i dalje uz čestu maglu, a dnevne temperature biće u padu (od 5 do 8 stepeni).

Početkom sledeće sedmice u košavskom području očekuje se umeren i jak, a na jugu Banata povremeno olujni jugoistočni vetar (hladna košava).

Magla i niska oblačnost u tom periodu biće češće i u Timočkoj Krajini, na zapadu i jugu Srbije.

U sredu, 24. decembra, očekuje se prolazno naoblačenje sa mešovitim padavinama (kiša i sneg), a od četvrtka (25.12.) biće suvo, ali hladnije.

