IZ MINUSA U PROLEĆNI PLUS: Vremenska prognoza za četvrtak, 18. decembar
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.
VREME U SRBIJI
Ujutro mestimično slab mraz, uz maglu i nisku oblačnost koja će se na pojedinim lokalitetima zadržati i pre podne, dok će u toku dana biti malo do umereno oblačno, u većini mesta sa dužim sunčanim intervalima.
Vetar slab i promenljiv. Najniža temperatura od -4 do 4 stepena, a najviša od 8 do 14 stepeni.
Uveče i tokom noći ponovo se očekuju niska oblačnost i magla.
VREME U BEOGRADU
U prvom delu dana malo do umereno oblačno uz jutarnju maglu, a sredinom dana i posle podne pretežno sunčano.
Vetar slab i promenljiv. Najniža temperatura od 0 do 4 stepena, najviša dnevna oko 13 stepeni.
U toku noći očekuje se lokalno stvaranje magle.
PROGNOZA ZA NAREDNE DANE
Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 25. decembra, nastavlja se uglavnom suvo i stabilno vreme.
U petak se, nakon jutarnje magle i niske oblačnosti, tokom dana u većini mesta očekuju sunčani periodi, pa će i dnevne temperature biti u intervalu od 8 do 14 stepeni.
Za vikend se očekuje više oblačnosti, naročito u nedelju, i dalje uz čestu maglu, a dnevne temperature biće u padu (od 5 do 8 stepeni).
Početkom sledeće sedmice u košavskom području očekuje se umeren i jak, a na jugu Banata povremeno olujni jugoistočni vetar (hladna košava).
Magla i niska oblačnost u tom periodu biće češće i u Timočkoj Krajini, na zapadu i jugu Srbije.
U sredu, 24. decembra, očekuje se prolazno naoblačenje sa mešovitim padavinama (kiša i sneg), a od četvrtka (25.12.) biće suvo, ali hladnije.
(sputnikportal.rs)
