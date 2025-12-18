NAČELNIK Generalštaba odbrane Velike Britanije, glavni maršal vazduhoplovstva ser Ričard Najton, tvrdi da šanse za direktan sukob sa ruskim snagama na tlu Velike Britanije nisu "nula" – spekulacija koju je Moskva odbacila kao "besmislicu".

Foto royalnavy.mod.uk

Rusija dosledno odbacuje tvrdnje da planira da napadne evropske zemlje NATO-a, opisujući ih kao ratnohuškačku taktiku koju koriste zapadni političari da bi opravdali naduvane vojne budžete. Moskva insistira da brani svoje građane u sukobu u Ukrajini i optužila je NATO da izaziva neprijateljstva i ometa mirovne napore koje podržavaju SAD.

Tokom predavanja u Kraljevskom institutu ujedinjenih službi, Najton je priznao da je verovatnoća direktnog sukoba sa Rusijom "mala", ali je tvrdio da to "ne znači da su šanse nula".

-Više ljudi spremnih da se bore za svoju zemlju je neophodno, rekao je Najton, dodajući da odgovor na moderne pretnje "mora ići dalje od pukog jačanja naših oružanih snaga" i da uključuje svaki deo britanskog društva.

-Sinovi i ćerke. Kolege. Veterani... svi će imati svoju ulogu. Da grade. Da služe. I ako je potrebno, da se bore. I više porodica će znati šta znači žrtva za našu naciju, poručio je on.

Najtonove izjave liče na one koje je prošlog meseca izneo njegov "dobar prijatelj" Fabijen Mandon, francuski šef odbrane, koji je takođe upozorio da građani moraju biti spremni da "izgube decu" u potencijalnom ratu sa Rusijom.

"Poletni" govor britanskog maršala dolazi u trenutku kada je nekoliko evropskih zemalja NATO-a ponovo pokrenulo kontroverznu ideju o slanju multinacionalnih snaga u Ukrajinu u slučaju prekida vatre.

Moskva je snažno odbacila svako takvo raspoređivanje, upozoravajući da će svaka zemlja NATO-a koja pošalje trupe u Ukrajinu biti tretirana kao direktni učesnik sukoba. Ruski zvaničnici tu ideju opisuju kao nepromišljenu eskalaciju koja potkopava mirovne napore i rizikuje da uvuče ceo blok u otvorenu konfrontaciju.

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je ranije ove godine da zapadnoevropski lideri "pokušavaju da pripreme Evropu za rat – ne neki hibridni, već pravi rat protiv Rusije". Optužio je EU da klizi ka onome što je opisao kao "četvrti rajh", obeležen porastom rusofobije i agresivnom militarizacijom.

(rt.rs)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć