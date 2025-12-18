POČELA BLOKADA SANKCIONISANIH NAFTNIH TANKERA VENECUELE Tramp: "Neće biti dozvoljen prolaz nikome ko ne bi trebalo da prolazi"
AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da blokada svih sankcionisanih naftnih tankera koji ulaze i izlaze iz Venecuele znači da neće biti dozvoljen prolaz "nikome ko ne bi trebalo da prolazi".
- Sećate se, uzeli su nam sva energetska prava, uzeli su nam svu naftu ne tako davno, i mi je želimo nazad, ali su je uzeli. Nezakonito su je uzeli" - rekao je Tramp novinarima, prenosi En-bi-si njuz.
Tramp je tokom protekle noći saopštio da je počela blokada sankcionisanih naftnih tankera Venecuele, kao i da predsednik te zemlje Nikolas Maduro koristi prihode od nafte za finansiranje ilegalnih operacija, uključujući "narko-terorizam".
Tenzije su dodatno eskalirale prošle nedelje kada su američke snage zaplenile tanker za naftu u vodama blizu Venecuele.
Sjedinjene Američke Države su sankcionisale trojicu Madurovih nećaka i više puta su izvele smrtonosne vojne napade na brodove sa Kariba, uz obrazloženje da su napadi izvedeni zato što prevoze drogu.
Tanjug
