BULSI SU OČAJNI: Klivlend ima priliku da stigne do trijumfa u Čikagu

U noći između srede i četvrtka pratićemo okršaj Čikaga i Klivlenda.

Foto: AP

Bulsi ne mogu da pronađu pobednički ritam, u poslednje vreme su očajni i u prethodnih devet utamica su ostvarili samo jednu pobedu.

U prošlom kou su pretrpeli poraz na svom terenu, bolji od njih bio je Nju Orleans rezultatom 104:114.

Najefikasniji u redovima Čikaga bio je Kobi Vajt sa 20 pogodaka, Kevin Erter je ubacio 16, dok je Nikola Vučević dodao 12.

Kavalirsi su nakon produžetka poraženi od Šarlota, konačan rezultat glasio je 111:119.

Verujemo da će Klivlend biti uspešniji.

NAŠ TIP: 2 (kvota 1,50)

