NI NBA AS IM NIJE POMOGAO: Gordon Herbert nije uspeo da složi kockice

BAJERN Minhen će u 16. kolu Evrolige gostovati Asvelu.

"Bavarci" ove sezone igraju daleko ispod očekivanja, Gordon Herbert je prošle sezone uspeo da složi kockice i njegovi puleni su igrali dobru košarku, ipak, to sada nije slučaj.

Iako su doveli jedno od najzvučnijih pojačanja, odnosno Spensera Dinvidija, uspelu su da upišu samo pet pobeda.

Prošle nedelje su bili nadomak trijumfa u Emiratima, međutim, Dubaiju "poklonili" pobedu u završnici.

Verujemo da će se utakmica sa Asvelom igrati u brzom ritmu.

NAŠ TIP: +163,5 (kvota 1,90)

