ČEH JE PORAŽEN U KVALIFIKACIJAMA: Amerikanac ne igra dobro u poslednje vreme

OPELKA i Kopriva će odmeriti snage u prvom kolu Atine.

Rejli ne igra dobro u poslednje vreme, pre nedeljeu dana gledali smo ga u Parizu gde je poražen od Korentana Mutea.

Zanimljivo je da je Amerikanac predao meč u kvalifijacijama Aleksandru Vukiću, ali je kasnije upao kao "srećni gubitnik" i popunio kostur.

Čeh je isto to doživeo u Atini, u poslednjem kolu kvalifikacija je pretrpeo poraz, ali, ipak, našao se u glavnom žrebu.

Verujemo da će granica gemova biti prebačena.

NAŠ TIP: +22,5 (kvota 1,78)

