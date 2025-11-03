TIP ostali sportovi

ČEH JE PORAŽEN U KVALIFIKACIJAMA: Amerikanac ne igra dobro u poslednje vreme

Marko Milosavljević

03. 11. 2025. u 13:44

OPELKA i Kopriva će odmeriti snage u prvom kolu Atine.

ЧЕХ ЈЕ ПОРАЖЕН У КВАЛИФИКАЦИЈАМА: Американац не игра добро у последње време

Foto: Profimedia

Rejli ne igra dobro u poslednje vreme, pre nedeljeu dana gledali smo ga u Parizu gde je poražen od Korentana Mutea.

Zanimljivo je da je Amerikanac predao meč u kvalifijacijama Aleksandru Vukiću, ali je kasnije upao kao "srećni gubitnik" i popunio kostur.

Čeh je isto to doživeo u Atini, u poslednjem kolu kvalifikacija je pretrpeo poraz, ali, ipak, našao se u glavnom žrebu.

Verujemo da će granica gemova biti prebačena.

NAŠ TIP: +22,5 (kvota 1,78)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
AUTOBUS PUN STUDENATA SLETEO U PROVALIJU: Najmanje 17 ljudi povređeno zbog nesreće u blizini manastira (VIDEO)

AUTOBUS PUN STUDENATA SLETEO U PROVALIJU: Najmanje 17 ljudi povređeno zbog nesreće u blizini manastira (VIDEO)