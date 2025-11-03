ČEH JE PORAŽEN U KVALIFIKACIJAMA: Amerikanac ne igra dobro u poslednje vreme
OPELKA i Kopriva će odmeriti snage u prvom kolu Atine.
Rejli ne igra dobro u poslednje vreme, pre nedeljeu dana gledali smo ga u Parizu gde je poražen od Korentana Mutea.
Zanimljivo je da je Amerikanac predao meč u kvalifijacijama Aleksandru Vukiću, ali je kasnije upao kao "srećni gubitnik" i popunio kostur.
Čeh je isto to doživeo u Atini, u poslednjem kolu kvalifikacija je pretrpeo poraz, ali, ipak, našao se u glavnom žrebu.
Verujemo da će granica gemova biti prebačena.
NAŠ TIP: +22,5 (kvota 1,78)
