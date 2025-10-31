BARSA ZNA KAKO SE IGRA NA VRELOM TERENU: Partizan na teškom zadatku!
KOŠARKAŠI Partizana će u osmom kolu Evrolige ugostiti Barselonu.
Crno-beli ne igraju dobro na startu ove sezone, za sada imaju negativan skor, upisali su tri pobede i četiri poraza.
U prethodnom kolu su poraženi od Hapoela iz Te Aviva, konačan rezultat glasio je 97:84.
Sterling Braun je sa 19 postignutuh poena bio najefikasniji u svom timu, pratio ga je Dvejn Vašington sa 15.
Katalonci su ostvarili samo jedan trijuf više, međutim, njihova igra nije na vrhunskom nivou.
Pre tri dana su na svom parketu bili bolji od Milana, nakon 40 minuta igre na semaforu je stajalo 74:72.
Očekuje nas interesantan meč, a naša procena je da će granica poena biti prebačena.
NAŠ TI: +171,5 (kvota 1,90)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
EVROLIGAŠKI TIKET: Predlozi za granice poena košarkaša
31. 10. 2025. u 14:51
IGRALI SU PEKINGU: Zverev i Medvedev se bore za polufinale Pariza
31. 10. 2025. u 13:27
ŠOK! Košarkaški reprezentativac Nikola Topić (20) ima rak!
Najnovije vesti iz NBA lige su šokantne.
30. 10. 2025. u 17:45 >> 17:59
RUSIJA GLEDA I NE VERUJE! Dobila vest koju ni svet (još) nije očekivao
Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je bila na meti mnogobrojnih sankcija. Dobar deo njih se odnosio i, još uvek, odnosi se na sport, ali izgleda da bi reprezentacija Rusije mogla da se vrati na najveću scenu.
29. 10. 2025. u 20:05
BIVŠI IGRAČ JUVENTUSA STIGAO U SRBIJU! Deda mu bio Zvezdina zvezda i legenda jugoslovenskog fudbala, a on izabrao Švajcarsku
Fudbalski klub Železničar Pančevo nastavlja da jača svoje redove!
30. 10. 2025. u 10:37
Komentari (0)