TIP ostali sportovi

BARSA ZNA KAKO SE IGRA NA VRELOM TERENU: Partizan na teškom zadatku!

Marko Milosavljević

31. 10. 2025. u 15:00

KOŠARKAŠI Partizana će u osmom kolu Evrolige ugostiti Barselonu.

БАРСА ЗНА КАКО СЕ ИГРА НА ВРЕЛОМ ТЕРЕНУ: Партизан на тешком задатку!

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanović

Crno-beli ne igraju dobro na startu ove sezone, za sada imaju negativan skor, upisali su tri pobede i četiri poraza.

U prethodnom kolu su poraženi od Hapoela iz Te Aviva, konačan rezultat glasio je 97:84.

Sterling Braun je sa 19 postignutuh poena bio najefikasniji u svom timu, pratio ga je Dvejn Vašington sa 15.

Katalonci su ostvarili samo jedan trijuf više, međutim, njihova igra nije na vrhunskom nivou.

Pre tri dana su na svom parketu bili bolji od Milana, nakon 40 minuta igre na semaforu je stajalo 74:72.

Očekuje nas interesantan meč, a naša procena je da će granica poena biti prebačena.

NAŠ TI: +171,5 (kvota 1,90)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
UZ OVAJ KREDITNI KALKULATOR LAKO IZRAČUNAJTE RATU KREDITA I UKUPAN IZNOS ZA OTPLATU

UZ OVAJ KREDITNI KALKULATOR LAKO IZRAČUNAJTE RATU KREDITA I UKUPAN IZNOS ZA OTPLATU