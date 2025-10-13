TIP ostali sportovi

BITKA ZA GLAVNI ŽREB: Gruzin je eliminisao anonimnog Belgijanca

Marko Milosavljević

13. 10. 2025. u 09:00

BASILAŠVILI i Pjer-Ig Erber će se sastati u poslednjem kolu kvalifikacija za Brisel.

Foto: AP

Gruzina smo gledali na mastersu u Šangaju, ostvario je dve pobede u kvalifikacijama, ali je kasnije poražen u prvom kolu od Marina Čilića.

Kvalifikacija za glavni žreb turnira u Briselu je dobro otvorio, bez problema je savladao anonimnog Belgijanca.

Basilašvili još uvek ima šta da pokaže, a to smo videli u Čengduu kada je vezao četiri pobede.

Verujemo da će savladati francuskog igrača.

NAŠ TIP: Basilašvili - Pjer-Ig Erber 1 (kvota 1,68)

