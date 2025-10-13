BITKA ZA GLAVNI ŽREB: Gruzin je eliminisao anonimnog Belgijanca
BASILAŠVILI i Pjer-Ig Erber će se sastati u poslednjem kolu kvalifikacija za Brisel.
Gruzina smo gledali na mastersu u Šangaju, ostvario je dve pobede u kvalifikacijama, ali je kasnije poražen u prvom kolu od Marina Čilića.
Kvalifikacija za glavni žreb turnira u Briselu je dobro otvorio, bez problema je savladao anonimnog Belgijanca.
Basilašvili još uvek ima šta da pokaže, a to smo videli u Čengduu kada je vezao četiri pobede.
Verujemo da će savladati francuskog igrača.
NAŠ TIP: Basilašvili - Pjer-Ig Erber 1 (kvota 1,68)
