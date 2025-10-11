TIP ostali sportovi

OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za subotu

Marko Milosavljević

11. 10. 2025. u 08:50

REDAKCIJA Tipa vam je za danas spremila tiket sastavljen od košarkaških mečeva.

ОСТАЛИ СПОРТОВИ: Тип - тикет за суботу

18.00 Split - Partizan +164,5 (2,15)

20.00 Budućnost - Cedevita Olimpija 168,5 (1,90)

Kvota: 4,09

