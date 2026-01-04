VUČIĆ O REAKCIJI RUSIJE NA HAPŠENJE MADURA: Ništa se nije neočekivano desilo, isto je bilo i u Siriji

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić nakon sednice Saveta bezbednosti obratio se na konferenciji za štampu.

Vučić je prokomentarisao rusku reakciju na hapšenje Madura.

- Što se tiče ruske reakcije ona je primerena iz njihovog ugla. Mislim da je sasvim pogrešno da neki misle da kad imaju sukobe koji su veliki, a čak i da nemaju, da oni mogu da pomažu nekoj udaljenoj zemlji. Oni će izaći u SB i govoriti tamo. Ali i mi to treba da znamo, da se ne zaluđujemo da će neko da nam pomaže oružjem ili vojnicima. To se neće dogoditi, ništa se nije neočekivano desilo. Isto je bilo i u Siriji. Tako to ide. Velika je sila udruženih zapadnih zemalja, i dalje su SAD dominantna sila u svetu. Uz jedinog konkureta Kinu. Da li se stvari menjaju, pa naravno. Kina raste ekonomski, Rusija vojno, ali Amerika je i dalje dominantna sila - rekao je predsednik Srbije.