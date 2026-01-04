VUČIĆ O REAKCIJI RUSIJE NA HAPŠENJE MADURA: Ništa se nije neočekivano desilo, isto je bilo i u Siriji
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić nakon sednice Saveta bezbednosti obratio se na konferenciji za štampu.
Vučić je prokomentarisao rusku reakciju na hapšenje Madura.
- Što se tiče ruske reakcije ona je primerena iz njihovog ugla. Mislim da je sasvim pogrešno da neki misle da kad imaju sukobe koji su veliki, a čak i da nemaju, da oni mogu da pomažu nekoj udaljenoj zemlji. Oni će izaći u SB i govoriti tamo. Ali i mi to treba da znamo, da se ne zaluđujemo da će neko da nam pomaže oružjem ili vojnicima. To se neće dogoditi, ništa se nije neočekivano desilo. Isto je bilo i u Siriji. Tako to ide. Velika je sila udruženih zapadnih zemalja, i dalje su SAD dominantna sila u svetu. Uz jedinog konkureta Kinu. Da li se stvari menjaju, pa naravno. Kina raste ekonomski, Rusija vojno, ali Amerika je i dalje dominantna sila - rekao je predsednik Srbije.
Preporučujemo
EKSTREMNE HLADNOĆE U EVROPI I SAD: Do minus 40 stepeni, stotine otkazanih letova
04. 01. 2026. u 23:45
MARIĆ ZAKUCAO BLOKADERE: Oni odu kod Olje Bećković i ne smeju da kažu svoje ime (VIDEO)
04. 01. 2026. u 21:16
HAOS U BRITANIJI ZBOG VENECUELE: Britanski premijer ne zna kako da reaguje
PREMIJER Velike Britanije Kir Starmer odbio je da osudi američku vojnu akciju u Venecueli, uprkos pozivima opozicije.
04. 01. 2026. u 13:38
MADURO SE NA ENGLESKOM OBRATIO AMERIČKIM AGENTIMA: Pogledajte šta im je rekao (VIDEO)
PREDSEDNIK Venecuele Nikolas Maduro je helikopterom stigao na Menhetn, nakon čega je konvojem prebačen u Pritvorski centar (MDC) u Bruklinu, ozloglašeni zatvor opisan kao „odvratan“ sa „zastrašujućim“ uslovima. Tamo su ostali pevač R. Keli, Gislejn Maksvel i Sem Bankman-Frid.
04. 01. 2026. u 08:58
U VENECUELI 4.000 HRVATA : Strah, svuda tišina puna tenzije
U VENECUELI živi 4.000 osoba hrvatskog porekla koje posle noćašnjeg američkog napada na glavni grad Karakas, zatvorene u kućama, čekaju dalji razvoj događaja, rekla je u subotu Hini predstavnica hrvatske zajednice u toj južnoameričkoj zemlji.
03. 01. 2026. u 18:47
Komentari (28)