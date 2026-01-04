Politika

VUČIĆ O REAKCIJI RUSIJE NA HAPŠENJE MADURA: Ništa se nije neočekivano desilo, isto je bilo i u Siriji

В. Н.

04. 01. 2026. u 12:03

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić nakon sednice Saveta bezbednosti obratio se na konferenciji za štampu.

ВУЧИЋ О РЕАКЦИЈИ РУСИЈЕ НА ХАПШЕЊЕ МАДУРА: Ништа се није неочекивано десило, исто је било и у Сирији

Foto AP

Vučić je prokomentarisao rusku reakciju na hapšenje Madura. 

- Što se tiče ruske reakcije ona je primerena iz njihovog ugla. Mislim da je sasvim pogrešno da neki misle da kad imaju sukobe koji su veliki, a čak i da nemaju, da oni mogu da pomažu nekoj udaljenoj zemlji. Oni će izaći u SB i govoriti tamo. Ali i mi to treba da znamo, da se ne zaluđujemo da će neko da nam pomaže oružjem ili vojnicima. To se neće dogoditi, ništa se nije neočekivano desilo. Isto je bilo i u Siriji. Tako to ide. Velika je sila udruženih zapadnih zemalja, i dalje su SAD dominantna sila u svetu. Uz jedinog konkureta Kinu. Da li se stvari menjaju, pa naravno. Kina raste ekonomski, Rusija vojno, ali Amerika je i dalje dominantna sila - rekao je predsednik Srbije.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (28)

Svi komentari Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OTKRIĆE KOJE JE ODJEKNULO EVROPOM: Kako je Crvena zvezda pozajmljivala novac Partizanu!

OTKRIĆE KOJE JE ODJEKNULO EVROPOM: Kako je Crvena zvezda pozajmljivala novac Partizanu!