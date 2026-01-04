Svet

PROROČKE REČI UGA ČAVEZA: Evo šta je bivši predsednik Venecuele govorio o napadu Amerike i venecuelanskoj nafti (VIDEO)

04. 01. 2026. u 09:21

DRUŠTVENIM mrežama masovno se širi snimak intervjua bivšeg venecuelanskog predsednika Uga Čaveza koji je govorio o potencijalnom američkom napadu i venecuelanskoj nafti.

ПРОРОЧКЕ РЕЧИ УГА ЧАВЕЗА: Ево шта је бивши председник Венецуеле говорио о нападу Америке и венецуеланској нафти (ВИДЕО)

 - Vi ne vidite koju pretnju nam SAD predstavlja? - upitao je Čavez u jednom intervjuu.

Na pitanje zašto misli da će SAD da napadne Venecuelu, Čavez je odgovorio.

- Pogledajte skoriju istoriju. Reći ću vam najvažnije razloge. Ovde kod nas su najveće rezerfe nafte na svetu. Ovde u Venecueli imamo nafte za više od 100 godina. Americi polako nestaju zalihe. Najvažniji razlog zašto SAD želi da postavi svoje marionete ovde je venecuelanska nafta - rekao je on.

Čavez je podsetio na lidere iz Južne Amerike koji su svrgnuti od strane SAD-a.

Pogledajte snimak:

Podsetimo, juče je američki predsednik Donald Tramp, nakon napada na Venecuelu i hapšenja njihovog predsednika Nikolasa Madura, rekao da  SAD biti "snažno uključene" u naftnu industriju Venecuele u budućnosti.

