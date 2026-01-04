PROROČKE REČI UGA ČAVEZA: Evo šta je bivši predsednik Venecuele govorio o napadu Amerike i venecuelanskoj nafti (VIDEO)
DRUŠTVENIM mrežama masovno se širi snimak intervjua bivšeg venecuelanskog predsednika Uga Čaveza koji je govorio o potencijalnom američkom napadu i venecuelanskoj nafti.
- Vi ne vidite koju pretnju nam SAD predstavlja? - upitao je Čavez u jednom intervjuu.
Na pitanje zašto misli da će SAD da napadne Venecuelu, Čavez je odgovorio.
- Pogledajte skoriju istoriju. Reći ću vam najvažnije razloge. Ovde kod nas su najveće rezerfe nafte na svetu. Ovde u Venecueli imamo nafte za više od 100 godina. Americi polako nestaju zalihe. Najvažniji razlog zašto SAD želi da postavi svoje marionete ovde je venecuelanska nafta - rekao je on.
Čavez je podsetio na lidere iz Južne Amerike koji su svrgnuti od strane SAD-a.
Pogledajte snimak:
Podsetimo, juče je američki predsednik Donald Tramp, nakon napada na Venecuelu i hapšenja njihovog predsednika Nikolasa Madura, rekao da SAD biti "snažno uključene" u naftnu industriju Venecuele u budućnosti.
