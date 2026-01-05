LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Ponedeljak
16.30 Zavra - Garaf 1 (1,55)
19.30 Makabi Haifa - Hapoel Haifa 1 (1,39)
Ukupna kvota: 3,12
