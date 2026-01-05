Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

В.М.

05. 01. 2026. u 07:30 >> 12:54

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

FOTO: Tanjug/AP

Ponedeljak

16.30 Zavra - Garaf 1 (1,55)

17.00 Egipat - Benin 1 (1,45)
19.30 Makabi Haifa - Hapoel Haifa 1 (1,39)

Ukupna kvota: 3,12

