ARKTIČKI VETAR POD KONTROLOM: Sibirski inženjeri stvorili jedinstveni vetrogenerator

SIBIRSKI inženjeri napravili su u Krasnojarsku jedinstveni vetrogenerator sposoban za rad u arktičkim uslovima.

Načelnik konstruktorskog odeljenja, Artjom Rojev, ukazao je na prednosti korišćenja aluminijuma, ističući da ovaj materijal u velikoj meri pojednostavljuje proces utilizacije.

-Ovo je lopatica naše vetroturbine. Njena posebnost je u tome što je napravljena od aluminijuma, a ne od stakloplastike, kako je uobičajeno. Aluminijum je ekološki prihvatljiviji materijal, lakši za upotrebu i, što je za nas najvažnije, ima manju masu, naveo je Rojev, dodajući da će manja masa značajno olakšati transport, što je veoma važno za rad na krajnjem severu.

Prema rečima generalnog direktora preduzeća Dmitrija Salova, ovakvi vetrogeneratori moći će da odgovore na potrebe kako u autonomnim područjima, tako i na severu zemlje.

-Prvobitno smo sve ovo projektovali za našu industriju, pošto se slična oprema ne proizvodi nigde u svetu. To je verovatno zato što se zadaci svih ostalih uglavnom ne nalaze tako daleko na severu, dok su naši regioni i severni i autonomni, kazao je on.

Vetroturbine su opremljene sa pet lopatica, umesto sa standardne tri, što omogućava efikasnu proizvodnju električne energije čak i pri slabom vetru. Ova instalacija omogućava uštedu do 40 tona dizel-goriva, dok će u budućnosti kompleks biti usmeren na proizvodnju „zelene“ energije.

Ranije je generalni direktor AD „Rosatom Obnovljiva energija“ Grigorij Nazarov saopštio da planira da do 2027. godine broj aktivnih vetroparkova poveća na 12. Trenutno je aktivno 9, a još 10 se nalazi u fazi izgradnje. Ukupna snaga ovih kompleksa biće veća od 300 megavata.

