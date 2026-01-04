VUČIĆ OTKRIO NEŠTO ŠTO NISMO ZNALI: Amerika je sada dozvolila nešto što nikad nije
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obraća se javnosti nakon što je predsedavao sednicom Saveta za nacionalnu bezbednost koja je počela u 10 časova.
Predsednik otkrio nešto što niko nije znao.
- Sada ću vam otkriti nešto što ne znate. Amerika je nedavno dozvolila izvoz drugih najvažnijih procesora u svetu. Nikada im nije dozvolila, sada jeste. Kao i razgovori sa Rusijom, oni ne vole globalističke forme, ni EU, idu dotle da njihovi ljudi ni Davoski forum, iako je super mesto da se sastanete sa 100 ljudi. Ali ništa od toga ne podnose i brutalno guraju svoje interese, mi moram oda gledamo kako sebe da sačuvamo, i da ne očekujemo ni od koga milost. Samo od sebe i od svog naroda. Imamo samo poverenje u sebe, niko za Srbiju neće niko da se bori, jer se nikad niko nije borio, sem Crvena amrija u Drugom svestkom ratu - rekao je Vučić.
