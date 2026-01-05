DANAS ZATVORENA AMERIČKA AMBASADA U BEOGRADU: Izdali saopštenje zbog snega
AMERIČKA ambasada u Beogradu izdala je jutros saopštenje vezano za svoj rad u našoj zemlji.
Kako navode, usled vremenskih nepogoda koje su zadesile Srbiju, privremeno će obustaviti poslove.
- Ambasada SAD u Beogradu danas je zatvorena zbog snežnih padavina i nebezbednih uslova na putevima koji će nastaviti danas, ali i narednih nekoliko dana - napisano je u saopštenju.
Kao neke smernice naveli su praćenje lokalnih medija radi najnovijih informacija, ali i da se potraži sklonište ukoliko je potrebno.
Za kontakt je ostavljen standardni kontakt Ambasade SAD u Beogradu.
