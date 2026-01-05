ŠTA MU BI? Novak Đoković šokirao teniski svet, a sada je otkriveno i zbog čega

TENISKI zemljotres na startu 2026. godine

FOTO: Profimedia

Novak Đoković je zbunio kompletan sportski svet. Pet i po godina nakon što je sa Vasekom Pospišilom osnovao alternativno udruženje profesionalnih tenisera i teniserki, nazvano Profesionalno udruženje teniskih igrača, Srbin je odlučio da napusti isto.

Đoković se u nedelju veče oglasio na društvenim mrežama, kao i uvek sa diplomatskim saopštenjem

- Posle pažljivog razmišljanja, doneo sam odluku da se u potpunosti povučem iz Profesionalnog udruženja teniskih igrača (PTPA). Ova odluka dolazi nakon dugotrajnih zabrinutosti u vezi sa transparentnošću, načinom upravljanja i načinom na koji su moj glas i imidž predstavljani“, napisao je Novak.

- Ponosan sam na viziju koju smo Vašek i ja imali kada smo osnivali PTPA – da igračima damo snažniji i nezavisan glas – ali je postalo jasno da se moje vrednosti i moj pristup više ne poklapaju sa trenutnim smerom u kojem organizacija ide. Nastaviću da se fokusiram na tenis, porodicu i doprinos sportu na načine koji su u skladu sa mojim principima i integritetom. Igračima i svima koji su uključeni želim sve najbolje u nastavku rada, ali za mene je ovo poglavlje sada zatvoreno.

After careful consideration, I have decided to step away completely from the Professional Tennis Players Association. This decision comes after ongoing concerns regarding transparency, governance, and the way my voice and image have been represented. — Novak Djokovic (@DjokerNole) January 4, 2026

Novak Đoković: Dosta je bilo!

Već duži period je jasno da nešto ne štima na relaciji Novak Đoković - PTPA, pošto se srpski as već mesecima nije oglašavao oko aktivnosti organizacije koju je osnovao sa velikim prijateljem Vasekom Pospišilom. Kako je najbolji teniser u istoriji naveo, zabrinut je za svoj imidž i nije zadovoljan upravljanjem i transparentnošću zajednice koja je prvobitno osnovana da se čuje glas tenisera i unapredi položaj onih koji se ne nalaze u samom vrhu, već jedva zarađuju za život.

Ipak, u poslednje vreme je bilo dosta kritika na rad PTPA, a Novakovo ime je uvek isticano u prvi plan.

Podsećanja radi, PTPA je u martu prošle godine podnela tužbu protiv ATP-a i WTA, Međunarodne teniske federacije (ITF) i Međunarodne agencije za integritet tenisa (ITIA).

Foto: Profimedia

- Tenis je slomljen. Iza glamura koji se promoviše, igrači su zarobljeni u nefer sistemu koji iskorišćava njihov talenat, koji smanjuje njihove zarade i koji ugrožava njihovo zdravlje i bezbednost. Iscrpeli smo sve opcije da probamo dijalogom da dođemo do promena, nisu nam ostavili drugi izbor sem ovoga.

Popravljanje sistematskih problema ne mora da se radi tako što ćemo na bilo koji način ometati tenis, stvar je u tome da ga spasimo za generacije igrača i navijača koji dolaze", rekao je Ahmad Nasar, izvršni direktor PTPA.

Tužbu je podneta u "ime svih igrača i igračica", ali potpis Novaka Đokovića je izostao. U ovom dokumentu je kritikovan monopol koji ima ATP, raspored takmičenja, sistem rangiranja i "kontrola koju ATP i WTA imaju nad ličnim pravima igrača".

Ovaj potez je bio najava da se Novak ne slaže u potpunosti sa revolucijom koju je pokrenula PTPA. I na kraju je sve puklo, baš zbog toga što se koristilo ime Novaka Đokovića u svrhu i dobrih i loših stvari organizacije. Srbinu je prekipelo.

Šta je PTPA organizacija?

Inače, PTPA organizacija je osnovana 2020. godine tokom Ju-Es opena, na inicijativu Đokovića i Pospišila. Nastalo je kao nezavisna organizacija čiji je cilj da zaštiti interese tenisera i teniserki, bez direktne kontrole ATP, WTA ili ITF.

Malo je reći da ove tri organizacije nisu bile srećne zbog ovog poteza Srbina i Kanađanina, podelili su se i teniseri na one koji su prišli novom udruženju i one koji su ostali verni ATP-u. Međutim, kako je vreme prolazilo, postajalo je više i više jasno da PTPA zaista radi u korist tenisera, a potom i teniserki.

Glavna ideja PTPA bila je da igračima obezbedi snažniji, ujedinjen i nezavisan glas, naročito po pitanjima raspodele prihoda, uslova rada, kalendara takmičenja, zdravstvene zaštite i transparentnosti u donošenju odluka.

FOTO: Tanjug/AP/Andy Wong

Naročito je upadalo u oko to što se Đoković zalagao da novac bude raspoređen tako da lošije plasirani igrači dobiju više nego pre toga.

Novak je prilikom osnivanja isticao da igrači čine srž tenisa, ali da nemaju dovoljno uticaja na odluke koje direktno utiču na njihove karijere i živote. Naglašavao je da PTPA nije nastao iz želje za sukobom sa ATP-om ili drugim institucijama, već kao potreba da se uspostavi ravnoteža i pravedniji sistem, posebno za niže rangirane igrače koji teško opstaju na turu.

U međuvremenu podsticao je i izazivao tenisere da uzmu aktivno učešće u radu udruženja, sve dok ovog 4. januara 2026. nije objavio da… napušta organizaciju koju je osnovao. Šok za teniski svet, ali olakšanje za Novaka Đokovića.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu