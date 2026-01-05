VUČIĆ RASTURIO EVROPSKO LICEMERJE OKO GRENLANDA: Kad je trebalo da se gazi Srbija, onda koga briga za povelju UN!

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je danas o situaciji u Evropi i pozivanju evropskih lidera na poštovanje teritorijalnog integriteta Danske po pitanju Grenlanda.

Foto: TV Pink Printskrin

- Smejali ste mi se, a rekao sam sačekajte da vidite kakvo nam se čudo sprema, svi ste govorili drama kvin, neće se desiti. Sada je otvorena Pandorina kutija, kaže Danska mora da se poštuje teritorijalni integritet, kaže Engleka, Francuska - povelja UN. Stvarno? Osim u slučaju Srbije, kad je trebalo da se gazi Srbija, koga briga za povelju UN i Rezoluciju 1244, a kada su oni ugroženi, onda držite se toga. Mi ćemo uvek biti na strani poštovanja međunarodnog javnog prava, ali dobro razumem interese SAD, dobro sam sagledao kakve su posledice toga - rekao je Vučić.

Kaže da ćemo imati ekonomski najbolju godinu, a politički najgoru.

- Prvi put Britanija otvoreno ide protiv SAD, zato što znaju da kada Grenland padne u američke ruke, da su sve kapije ka Evropi otvorene. Amerika će po celom svetu da se bori za sirovine, puna dominacija na zapadnoj hemisferi. Protivnici su globalističkim tvorevina kakva je EU, Amerikanci se toga čvrsto drže. Grenland je deo Evrope, primnjeuju se tu zakoni EU. Amerikanci mogu da izbace 50 000,60.00 vojnika u jednom danu, pa šta će onda Evropljani da kažu. Nećemo se uključivati u bilo kakve sukobe, od nas neće biti težih izjava, niti bilo čega. Za sve ovo, mogli su makar da kažu jedno izvinite za KiM šta su uradili. Kako sad čudno, pogrešno i glupo zvuči kada govore o teritorijalnom integritetu. Sad napadaju Amerikance, a kad ste vi to radili nama. Što se mene tiče u poslednjoj godini mandata predsednika, ja mogu da sae hvalim da sam predsednik slobodarske zemlje. Čuvaćemo mir, nuditi razgovor svima - kaže Vučić.