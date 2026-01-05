RUSI OKRENULI DRUGI LIST: Umesto Zvezdine legende, novi trener - Zvezdin dželat
Najnovije vesti iz sveta fudbala tiču se Crvene zvezde.
Delimično.
Naime, španski stručnjak Huan Karlos Karsedo novi je trener fudbalera Spartaka, saopšteno je danas iz moskovskog kluba.
Kako je saopšteno, 52-godišnji stručnjak je sa čelnicima Spartaka potpisao ugovor do juna 2028. godine.
Karsedo je na klupi Spartaka nasledio Dejana Stankovića.
Španac je od 2023. godine do danas predvodio Pafos sa kojim je lane osvojio titulu prvaka Kipra, a zatim izborio istorijski plasman u Ligu šampiona eliminacijom Zvezde u plej-ofu.
Novi trener Spartaka je već bio u moskovskom klubu, tokom 2012. godine kad je bio pomoćnika Unaju Emeriju, sa kojim je kasnije radio i u Pari Sen Žermenu.
