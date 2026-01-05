CELA SRBIJA GLEDA I NE VERUJE! Evo koliko košta noć u kući Novaka Đokovića

NOVAK Đoković je opet u centru teniskih tema.

Foto: Printskrin

Naime, srpski teniser se neočekivano povukao iz PTPA organizacije, koju je lično osnovao sa Vasekom Pospišilom. I to u trenutku kada se sprema za prvi i ominjeni mu gren slem u sezoni Australijan open!

Nole je objavom stavio tačku na sve spekulacije vezane za njegov odlazak iz PTPA organizacije. A ono što je naročito zanimljivo ovopg jutra je i vest koju je plasirao "Sport klub".

Foto: Printskrin

Naime, luksuzna kuća Novaka Đokovića na jezeru Pavlovac u blizini Rume pojavila se na poznatoj Instagram stranici luxury-listings. Prema informacijama na ovoj stranici za jednu noć u ovom objektu treba da se izdvoji tačno 15.000 evra!

- Nudi se luksuz, totalno privatnost i pogled koji deluje opuštajuće. To nije samo prilika za odmor, već šansa da živite kao jedan od najboljih sportista svih vremena na mestu koje on zove dom - piše u opisu.

