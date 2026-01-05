TIP ostali sportovi

"RATNICI" SU SLAVILI U SAN FRANCISKU: Klipersi su podigli nivo igre i žele osvetu

Marko Milosavljević

05. 01. 2026. u 12:44

LOS Anđeles klipersi i Golden Stejt voriorsi će odmeriti snage u noći između ponedeljka u utorka

РАТНИЦИ СУ СЛАВИЛИ У САН ФРАНЦИСКУ: Клиперси су подигли ниво игре и желе освету

Foto Profimedia

Pomenuti rivali su se sastali pre nešto više od dva meseca u San Franciksu i Voriorsi su tada slavili rezultatom 98:79.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Džimi Batler koji je ubacio 21 poen, pratio ga je Stef Kari sa 19.

Na suprotnoj strani Džejms Harden je brojao do 20, dok je Kavaj Lenard dodao 18, Ivica Zubac je imao dabl-dabl učinak od 14 poena i 13 skokova.

Klipersi su sada uhvatili ritam i verujemo da će savladati izabranike Stiva Kera.

NAŠ TIP: 1 (kvota 1,82)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SVE ZA VAŠE ZDRAVLJE NA JEDNOM MESTU - Stručnost, poverenje i humani pristup pacijentima

SVE ZA VAŠE ZDRAVLjE NA JEDNOM MESTU - Stručnost, poverenje i humani pristup pacijentima