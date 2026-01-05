"RATNICI" SU SLAVILI U SAN FRANCISKU: Klipersi su podigli nivo igre i žele osvetu

LOS Anđeles klipersi i Golden Stejt voriorsi će odmeriti snage u noći između ponedeljka u utorka

Pomenuti rivali su se sastali pre nešto više od dva meseca u San Franciksu i Voriorsi su tada slavili rezultatom 98:79.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Džimi Batler koji je ubacio 21 poen, pratio ga je Stef Kari sa 19.

Na suprotnoj strani Džejms Harden je brojao do 20, dok je Kavaj Lenard dodao 18, Ivica Zubac je imao dabl-dabl učinak od 14 poena i 13 skokova.

Klipersi su sada uhvatili ritam i verujemo da će savladati izabranike Stiva Kera.

NAŠ TIP: 1 (kvota 1,82)

