TAJNA OPERACIJA U DOHI: Kako su izdali Madura?

TAJNI pregovori u Kataru otkrili su plan za promenu režima bez potpunog haosa u Venecueli.

Foto Tanjug/AP/Pavel Golovkin

U sobi za sastanke u Dohi, nekih 12.000 kilometara od Karakasa, mesecima su se vodili tajni razgovori o budućnosti Venecuele, bez njenog dugogodišnjeg diktatora Nikolasa Madura.

Prema pisanju američkog lista Majami Herald, u tim su pregovorima učestvovali visoki predstavnici katarske i američke administracije, a ključnu ulogu imao je i član kraljevske porodice Ujedinjenih Arapskih Emirata koji je delovao kao posrednik između Vašingtona i Karakasa. Cilj je od početka pregovora bio jasan: pronaći način kako ukloniti Madura, ali bez potpunog raspada države.

Zanimljivo je da Maduro u tim razgovorima uopšte nije učestvovao. Umesto njega, pregovore su vodili njegova potpredsednica Delsi Rodrigez i njen brat Horhe Rodrigez, jedan od najuticajnijih ljudi režima.

Rodrigez se obratila Vašingtonu kako bi se predstavila kao „prihvatljivija” alternativa Madurovom režimu. Sada vlada Venezuelom uz Trampovo odobrenje.

Operacija iznutra

Detalji sastanka pojačali su sumnje da je Madurovo uklanjanje bilo delo iznutra, plan koji bi ostavio predsednicu na vlasti, sposobnu voditi tranziciju bez potpunog rušenja države i izazivanja nereda.

Izveštaji iz oktobra kažu da Rodrigez nudi „madurizam bez Madura”, svojevrsni „light režim”.

U subotu je Donald Tramp izjavio da će SAD sada „voditi” Venecuelu kroz prelaznu vladu na čelu s Rodrigez, dok se pripremaju da američke naftne kompanije uđu i započnu vađenje nafte, piše Telegraph.

- U biti je voljna učiniti ono što smatramo potrebnim kako bismo Venecuelu ponovno učinili sjajnom - rekao je Tramp novinarima o Rodrigez, koja se suočila sa sankcijama SAD-a tokom Trampove prve administracije zbog svoje uloge u podrivanju venecuelanske demokracije.

Bivši potpredsednik Kolumbije, u nedelju je sugerirao da je cela operacija uklanjanja Madura bila posao iznutra uz pomoć Rodrigez.

Santos je rekao da je „apsolutno siguran” da je Rodrigez izdala Madura dopuštajući da ga SAD zarobi bez puno borbe.

- Nisu ga maknuli, predali su ga. Apsolutno sam siguran da ga je Delsi Rodrigez predala - kazao je Santos, bivši kolumbijski veleposlanik u SAD-u.

Ko je Delsi Rodrigez?

Delsi Rodrigez ima 56 godina, pravnica je. U politiku je ušla ubrzo nakon pobede Huga Čaveza 1999. godine, a tokom godina obavljala je niz važnih funkcija – bila je ministarka spoljnih poslova, vodila je ustavotvornu skupštinu, a kao potpredsednica preuzela je i resore nafte i finansija.

Analitičari navode da je upravo ona bila lice ograničenog otvaranja gospodarstva, koje je pomoglo Venezueli da se nakon 2021. počne izvlačiti iz teške krize. Tokom tog razdoblja privreda se urušila za oko 75 posto, a gotovo osam miliona ljudi napustilo je zemlju.

Así se defiende una Patria. Así se debe defender Colombia. pic.twitter.com/L8NDb21wpi — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 5, 2026

Balans između SAD-a i domaće politike

Pred Rodrigez je sada ozbiljan zadatak. Mora zadržati jedinstvo unutar režima i pritom izbeći dojam da deluje kao produžena ruka SAD-a. Analitičari upozoravaju da unutar vladajućih krugova postoje suparnici koji bi svaku njenu pogrešku ili slabost mogli iskoristiti protiv nje.

Zbrku su dodatno pojačale kontradiktorne poruke koje su stigle poslednjih dana. Donald Tramp je tvrdio da mu je Rodrigez ponudila saradnju „u svemu što treba”, dok je ona ubrzo nakon toga na državnoj televiziji zauzela znatno oštriji ton i zatražila trenutno oslobađanje Nikolasa Madura i njegove supruge.

(Jutarnji list)