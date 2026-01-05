VUČIĆ OTKRIO KAKO JE OTET MADURO: Napad je bio ozbiljniji nego što sam mislio

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je danas o američkoj operaciji u Venecueli odgovarajući na ptianje novinara da da li Vojska Srbije izučava kako je napadnuta i savladana Vojska Venecuele.

- Pažljivo izučavamo, ja sam dobio prve materijale od naših vojnih agencija. Mi smo pratili sve, nisam zadovoljan i dalje sa kolikom pažnjom, ali smo to uradili dosta dobro, a mogli smo još bolje. Napad je bio ozbiljniji nego što sam mislio, kada sam se obraćao javnosti. Obaveštajno su uradili fantsatičan posao, sad ne pričam o pravu. I značajan deo jedinica, osim što su izgubili vezu između centralne komande i jedinica na terenu, je svakako namerno ćutao i nije odgovarao - kaže Vučić.

Ističe da su Amerikanci prvo uništili izuzetne kineske radarske sisteme.

- To su dobri sistemi za rano uzbunjivanje i obaveštavanje. Međutim, dodatnim uništavanjem i nestanko elektične energije, a Venecuelanci nisu bili spremni za napad, spavali su, bukvalno su ih na spavanju uhvatili. Iako oni imaju autonomne radarske sisteme, da li su ih držali na mirnodopskim pozicijama i nisu ih ni uključili, to govori o širem stepenu izdaje. Naši su podaci da je više ljudi stradalo od onoga šta se prikazuje, ne samo 32 Kubanca. Mi se bavimo time, sagledavamo sve. Njihova odbrana nije bila slojevita, bilo je mnogo izdaje, bilo je mnogo nepripremljenosti, nediscipline. Nama je disciplina mnogo jača, a i ozbiljne stvari kupujemo. Mnogo nam je slojevitija, jedna od najboljih protivvazduhoplovnih odbrana u Evropi. Amerikanci su zaista sproveli izuzetnu akciju. Kapa dole, posebno za njihove obaveštajne timove, koji su izuzetan posao obavili. Čestitke, malo to ko ume da uradi kao Amerikanci - zaključio je Vučić.