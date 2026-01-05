"NISMO MI PRETNJA, NEGO ONI" Vučić o izjavama Ejupa Maćedoncija: Reč je čoveku koji je sve, samo ne glup
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić prisustvovao je svečanosti povodom otvaranja bolnice ''Sveti arhiđakon Stefan - 9. januar“ u Trebinju.
Nakon svečanosti, Vučić je govorio o izjavama Ejupa Maćedoncija da "Srbija i Ustavom vidi Kosovo kao dao sebe i da je to pretnja, te da će Kosovo odgovoriti", Vučić kaže:
- Reč je čoveku koji je sve, samo ne glup. Samo su okrenuli stvari. Nismo mi pretnja, nego su oni pretnja poretku UN, poretku ustanljenom Rezolucijom 1244 UN, kompletnom sistemu modernog međunarodnog prava, jer oni traže otcepljenje dela teritorije suprotno međunarodnim zakonima. Dakle, oni su pretnja, a ne mi, i oni koji ih u tome podržavaju. Oni su i do sada kroz terorističke akte, uz punu podršku NATO-a, kada je 19 zemalja brutalno izvršilo agresiju na Republiku Srbiju, pokušali da otmu tu teritoriju i ta pretnja će nastaviti da postoji. Zato su se ujedinili sa Zagrebom i Tiranom. Ta pretnja postaje sve očiglednija. Mi činimo sve da ih odvratimo od daljih napada na našu teritoriju. A Ustav Republike Srbije je usklađen sa međunarodno javno pravnim normama, Poveljom UN i rezolucijom 1244.
