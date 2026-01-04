RAZMERE IZDAJE SU BILE NEVEROVATNE Vučić o Venecueli: Sve su uradili obaveštajno, borbena operacija je bila veliko ništa

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti nakon što je predsedavao sednicom Saveta za nacionalnu bezbednost, a govorio je i o samoj američkoj operaciji u Venecueli.

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

- Za nas je važno da sačuvamo mir, uspećemo u tome. Što se eneretske bezbednosti tiče, očekujemo da do 15. januara stigne prvih 85.000 tona. 17 ili 18. januara kreće rafinerija da radi, što znači da mogu da nameštavaju i proizvode naftu tamo od 25. januara. Punimo sada naše rezerve, srećom da smo pre 2 godine uspeli da gradimo oskladišta, te ćemo imati dovoljno rezervi. Nikakva pravila u svetu više ne postoje. Američki cilj je potpuna dominacija na američkim kontinentima, što nije lako pored Brazila i Meksika. Za to im je potreban i Grenland kao ulazna kapija, što je direktno trn u oku evropskim silama. I puna energetska dominacija - rekao je predsednik Vučić.

- Uzimanje Venecuele pod svoju kontrolu, videli ste da je Tramp rekao da se oni pitaju. Siguran sam da Mačadu neće da postave jer je dobila Nobela umesto njega. Razmere izdaje su bile neverovatne. Amerikancima na obaveštajnom radu i kako su to izveli, kapa dole. A što se tiče borbene operacije to je bilo veliko ništa, jer su sve uradili obaveštajno. Amerikanci kontrolišu sada 51 posto ukupnih rezervi nafte. Imaju apsolutnu dominaciju sada u celom svetu to bez Saudijske Arabije, to je ono što je danas direktno u američkim rukama. Kinezi su nabavljali šest odsto svojih potreba od Venecuele, i mislim da je to jedan od razloga što su Amerikanci ovo radili - dodao je predsednik.

- Na sličan način su završili Krajinu. Pa se nijedan tenk VRS i JNA nigde nije pojavio. Da ušetate sa sedam helikoptera na vrh neke zgrade, ja mislim da to ne može da se desi nigde osim u Vatikanu, Luksemburgu i San Marinu. A što se tiče borbene operacije to je bilo veliko ništa, jer su sve uradili obaveštajno - naglasio je predsednik.