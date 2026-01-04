KO JE JAČI, TAJ I TLAČI Vučić nakon otmice Madura: Međunarodni javni poredak i povelja UN ne funkcionišu
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obraća se javnosti nakon što je predsedavao sednicom Saveta za nacionalnu bezbednost koja je počela u 10 časova.
Predsednik Srbije naveo je koje su teme obuhvaćene na sednici Saveta za nacionalnu bezbednost.
- Na današnjoj sednici imali smo tri teme. Jedna je regionalna vojna i politička bezbednost, sa osvrtom na situaciji u Evropi i svetu. Drugo je energetska bezbednost i sigurnost i treće je američka akcija na teritoriji Venecuele - rekao je Vučić.
Kaže da su doneli odgovarajuće zaključke i da će neke reći, a neke ne.
- Svesni smo kompleksnosti i složenosti pozicije koje naša zemlja ima u istočnoj Evropi. Komplikovanost i komplekstnost naše pozicije biće sve izraženija, imajući u vidu činjenicu da se ruši stari poredak u svetu. Nikakva pravila ne važe, međunarodno javno pravo ne postoji, poredak UN postoji samo na papiru. U svetu dominira pravo sile, pravo jačeg, ko je jači taj i tlači i to je jedini princip savremene politike koja danas u svetu postoji. Nama kao maloj zemlji ostaje da se za to zalažemo, ali moramo sebi da priznamo i posle akcije u Venecueli, da međunarodni javni poredak i povelj UN ne funkcionišu - kaže Vučić.
