MEDVEDEV OBJASNIO: Evo zašto Karlos Alkaraz i Janik Siner dominiraju svetskim tenisom

Filip Milošević

05. 01. 2026. u 15:30

Svi grend slem turniri u prošloj godini išli su u ruke ili Karlosu Alkarazu ili Janiku Sineru, te generalno dominiraju svetskim tenisom u poslednje dve-tri godine. A nekadašnji broj "1" Danil Medvedev izneo je svoje mišljenje zašto je to baš tako.

FOTO: Tanjug/AP/Kirsty Wigglesworth

"Bolji su od ostalih, snaga njihove lopte je superiornija od ostalih, kreću se istim intenzitetom kao i ostali, serviraju briljantno", rekao je Medvedev.

Medvedev prošle sezone nije igrao protiv njih dvojice. Pobedio je u jednom od poslednjih susreta sa Špancem i u jednom od poslednjih devet mečeva sa Italijanom.

"Ako održe konstantnost koju su pokazali prošle godine, biće gotovo nemoguće da bilo ko dostigne njihov nivo. Važno je suočiti se sa njima što je više puta moguće. Ako igrate sa njima 10 puta, možda ćete ih jednom i pobediti", dodao je.

Prvi grend slem u sezoni - Australijan open, počinje 18. januara.

