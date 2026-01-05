HAOS U SVETU TENISA! Posle šokantnog poteza Novaka Đokovića, hitno se oglasila PTPA
NE stišava se bura nakon neočekivanog poteza Novaka Đokovića!
Naime, najbolji srpski teniser Novak Đoković je zvanično odlučio da se povuče iz Profesionalnog udruženja teniskih igrača (PTPA), organizacije u kojoj je imao ogromnu ulogu, čak je i jedan od najzaslužnijih za osnivanje iste.
- Nakon pažljivog razmatranja, doneo sam odluku da se potpuno povučem iz Profesionalnog udruženja teniskih igrača. Ova odluka dolazi nakon kontinuiranih zabrinutosti u vezi sa transparentnošću, upravljanjem i načinom na koji su moj glas i imidž bili predstavljeni. Međutim, postalo je jasno da moji principi i pristup više nisu usklađeni s trenutnim pravcem organizacije. Nastaviću da se fokusiram na svoj tenis, svoju porodicu i doprinos sportu na načine koji odražavaju moja načela i integritet. Želim igračima i svima uključenima sve najbolje dok koračaju napred, ali za mene je ovo poglavlje sada zatvoreno - poručio je Novak Đoković.
A na zvaničnom nalogu organizacije je osvanulo saopštenje u kome se ne spominje Novak Đoković i njegova odluka da izađe iz čitave priče. U pitanju je protokolarno pismo u kome se navodi da su njihovi članovi diskreditovani, zastrašivani i da su povodom toga preduzeti konkretni koraci.
- Igrači su osnovali PTPA kako bi obezbedili jači i transparentniji glas u profesionalnom tenisu. PTPA upravljaju igrači i funkcioniše uz otvorenu komunikaciju, zajedničke odluke i redovno angažovanje. Uvek pozdravljamo priliku da se pozabavimo problemima sa bilo kojim igračem i ostajemo dostupni da to učinimo", navodi se i dodaje:
- Kao deo svoje misije, PTPA je pokrenula parnicu protiv turneja i grend slem turnira kako bi unapredila reforme vezane za upravljanje, transparentnost i prava igrača. Kao rezultat toga, bili smo mete koordinisane kampanje klevete i zastrašivanja svedoka kroz širenje netačnih i obmanjujućih narativa koji imaju za cilj da diskredituju PTPA, njeno osoblje i njen rad. Savezni sud je već presudio da je ova vrsta uznemiravanja neprikladna i naredio da se ona prekine."
- Tesno sarađujemo sa pravnim savetnicima, organima reda i igračima kako bismo procenili sve dostupne opcije za rešavanje problema širenja dezinformacija. Ovi napadi trećih lica koja nisu igrači neće nas odvratiti od naše misije da težimo smislenim reformama za sve igrače", zaključuje se u saoštenju.
