ZBOG NEZAPAMĆENIH ZLOČINA NA MEĐUNARODNOJ POLITIČKOJ SCENI: Vučić danas predsedava sednicom Saveta za nacionalnu bezbednost

04. 01. 2026. u 07:08

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić predsedavaće danas sednicom Saveta za nacionalnu bezbednosta povodom nezapamćenih zločina na međunarodnoj političkoj sceni, saznaju "Novosti."

Foto: Tanjug/Rade Prelić

Sednica će biti održana u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike s početkom u 10 časova.

