ZBOG NEZAPAMĆENIH ZLOČINA NA MEĐUNARODNOJ POLITIČKOJ SCENI: Vučić danas predsedava sednicom Saveta za nacionalnu bezbednost
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić predsedavaće danas sednicom Saveta za nacionalnu bezbednosta povodom nezapamćenih zločina na međunarodnoj političkoj sceni, saznaju "Novosti."
Sednica će biti održana u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike s početkom u 10 časova.
Preporučujemo
VULIN ZA TASS: SAD rade Venecueli ono što je NATO uradio Jugoslaviji 1999. godine
03. 01. 2026. u 21:09
VUČIĆ TOTALNO RAZBUCAO ĐILASA: Otkrio kako je bivša vlast zgrabila fotelje (VIDEO)
03. 01. 2026. u 17:49
VENECUELA POSLE AGRESIJE: Maduro sleteo u Njujork, preti mu smrtna kazna; Protesti protiv Trampa (FOTO/VIDEO)
U GLAVNOM gradu Venecuele, Karakasu, u subotu ujutro odjeknule su eksplozije, a grad su u niskom letu nadletali avioni i helikopteri, javili su svetski mediji. Američki predsedik Donald Tramp objavio je da je predsednik Venecuele Nikolas Maduro uhvaćen zajedno sa suprugom i prebačen iz zemlje u operaciji "Operation Absolute Resolve".
03. 01. 2026. u 07:45 >> 00:07
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
U VENECUELI 4.000 HRVATA : Strah, svuda tišina puna tenzije
U VENECUELI živi 4.000 osoba hrvatskog porekla koje posle noćašnjeg američkog napada na glavni grad Karakas, zatvorene u kućama, čekaju dalji razvoj događaja, rekla je u subotu Hini predstavnica hrvatske zajednice u toj južnoameričkoj zemlji.
03. 01. 2026. u 18:47
Komentari (14)