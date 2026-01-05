PREDSEDNIK Aleksandar Vučić prisustvovao je svečanosti povodom otvaranja bolnice ''Sveti arhiđakon Stefan - 9. januar“ u Trebinju. Vučić je prethodno obišao Duhovni centar u Mrkonjićima.

Foto: Printscreen/Tanjug

Obraćanje predsednika Vučića

- Ja sam srećan što mogu sa vama da podelim trenutke radosti. Više od 60 miliona uložiti u zdravstveni objekat jeste podvig. Velika stvar za ovaj kraj. U današnjem svetu pet stvari su suštinski najvažnije - vojska i odbrana, energetika, hrana i voda, zdravstvo i veštačka inteligencija. Dobro je što lečenju ljudi posvećujete toliku pažnju. Svaki uspeh RS mi sa radošću dočekujemo, volimo RS i ne stidimo se da to kažemo. U skladu sa svim sporazumima koje imamo, uveć ćemo čuvati naš jezik, kulturne, ekonomske i sve druge veze - kazao je Vučić.

Predsednik je ukazao na reči Vasilija Ostroškog, da je ponekad potrebno izabrati teži put - put časti i obraza.

- Srbija je u ovim teškim trenucima za ceo svet izabrala ne lak put. Mogli smo kao svi ostali da se pravimo da ne postojimo ili da se ulizujemo. Mali smo, ne možemo da se zameramo, ali ćemo uvek imati snage da kažemo istinu. Bolje je jedan dan kao soko živeti nego sto godina kao miš se skrivati. Pripremaju se velike oluje, svi svima prete, niko ni sa kim neće da razgovara. Protiv Srbije u čitavom regionu se vodi prljava kampanja, ne postoji laž koju nisu smislili. Pitate se uvek šta je cilj? Na to odgovora nema. Srbije je uvek spremna da razgovara i o nesistinama. Spremni smo da razgovaramo i sa Bošnjacima i sa Hrvatima. Mi dobro razumemo novi vojni savez između Zagreba, Prištine i Tirane, takođe pokušaj Zagreba da pod svoju kontrolu stavi Podgoricu i da sve uključi u opštu antisrpsku politiku. Mi ćemo kao Srbija dati sve od sebe da čuvamo mir, a taj mir možemo da sačuvamo ako budemo dovoljno odvraćajući faktor. Nikada Srbije nikoga nije napala, niti planira. Mi ćemo svoju vojnu snagu, a Srbija je druga zemlja u svetu po brzini napredovanja, mi ćemo za manje od dve godine bukvalno udvostručiti naše kapacitet. Umećemo da sačuvamo slobodu naše zemlje. Oni koji misle da smo naivni, samo neka znaju - sve ste uradili prošle godine da me oborite sa vlasti, milijarde evra su uložene - ja vam nisam Slobodan Milošević, niti sam naivan, niti sam glup, da vam verujem. Bićemo spremni da pružimo snažan odgovor svakom potencijalnom agresoru - rekao je Vučić.

Foto: TANJUG/ FOTO SRNA/ Nataša Čeremidžić/ bg

Ističe kako je Amerika krenula da štiti svoje interese.

- Štiti svoje interese, koji nisu samo svoji, već kontinentalni. Šta će da kažu oni koji ih podržavaju danas - kada kažu "Grenland nam je potreban". E mi da im se mešamo u to nećemo. Nek sami odlučuju između sebe. Samo ćemo da ih pitamo - šta onomad beše sa KiM? Jeste to vi pričali o teritorijalnom integritetu i suverenitetu?

- Želim da kažem narodu u RS da nam predstoje teške godine i da u svemu moramo da preživimo, da vodimo računa o onima koji su nam uvek zabadali nož u leđa. Nisu oni pravili savez protiv Austrije, već protiv Srbije i srpskog naroda. Na najčasnijoj funkciji se nalazim, zato je moje da upozorim ljude. Uvek moramo da znamo kako su se sa nama obračunavali kada nismo bili dovoljno snažni - navodi predsednik.

Kazao je da u Republici Srpskoj uvek mogu da računaju na podršku Srbije.

- Izvinjavam sam što sam govorio upozoravajućim tonom. Na žalost bio sam u pravu u prethodnom periodu. Trebinje je dobro mesto za važne govore. Teška godina nam predstoji, ekonomski najbolja, politički najteža. Vreme je da svoju snagu pokazujemo tako što ćemo da nudimo razgovore i dijalog, ali i da budemo spremni da čuvamo srpsko ime i prezime i branimo svoja ognjišta. Srbija će uvek biti sa vama i uz vas - poručio je Vučić.

Na pitanje da li mu je drago što je ponovo u Trebinju, Vučić kaže:

- Jeste. Nema mesta u Republici Srpskoj u kome nisam bio, osim u Šekoviću, i u Modriči nisam dugo bio. I nisam bio u Rastičevu, srpskom delu Kupresa, i Šipovu - rekao je predsednik Vučić.

Foto: Tanjug/Srna

Predsednik Vučić je kazao da postoji još jedna važna investicija u Trebinju.

- Više od 200 miliona evra smo spremni da uložimo u aerodrom u Trebinju. Molimo samo da dobijemo neophodne dozvole. Nemamo problem u novcu. To bi bilo značajno i za RS i celu BiH. Zamolio bih sve nadležne da nam izađu u susret. Naravno, to je interes našeg naroda, da budemo lakše spojeni, ali i od ogromnog značaja za razvoj celog regiona, cele RS. Za mene je ogromna sreća kada RS napreduje. Mi volimo RS i želimo joj napredak. Hvala za ljubav i podršku - kazao je predsednik i čestitao predstojeće praznike.

Predsednik na svečanosti povodom otvaranja bolnice

Predsednik Vučić prisustvovao je svečanosti povodom otvaranja bolnice ''Sveti arhiđakon Stefan - 9. januar“.

Svečanost je otvorena intorniranjem himni Republike Srpske i Srbije.

Nedeljko Lambeta, direktor bolnice, kazao je da je jako ponosan i kao direktor ustanove i kao Trebinjac, Hercegovac.

- San je postao vizija, a vizija imperativ. Danas sa ponosom mogu reći da je san postao java. Posebno želim da izrazim zahvalnost onima koji su uz ovaj projekat bili od početka. Čovek bez kog bi projekat ostao samo san jeste Milorad Dodik. Naša bolnica nosi ime koje simbolizuje hrabrost. Dan 9. januar danas je trajno utkan u naš zdravstveni sistem. Ovo je početak novog poglavlja zdravstvene zaštite. Hvala što ste verovali i gradili - rekao je Lambeta.

Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja, istakao da je danas istorijski dan za Trebinje i celu Hercegovinu.

- Ovde će raditi neki od najboljih srpskih lekara. Ovde ćete imati uslove dostojne vaših poziva - kazao je.

Alen Šeranić, ministar zdravlja, izjavio je da su danas zadivljeni objektom, na kome mogu mnogi da pozavide.

- Ponosni smo što je ova bolnica izgrađena domaćim snagama. Hvala rukovodstvu Republike Srpske, posebno Miloradu Dodiku. Vera i istrajnost nadjačali su sva iskušenja. Ovo je uspeh koji pripada i svim zdravstvenim radnicima. Danas je slika našeg zdravstvenog sistema izmenjena. Imamo veliki razlog za ponos - navodi ministar Šeranić.

Predsednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić, kazao da ovaj objekat služi na ponos i komšijama iz Crne Gore.

- Kada sve prođe, uvek će ostati ono što će svedočiti o uspešnosti ili neuspešnosti neke politike. Više sam nego siguran da nam je budućnost zajednička - rekao je Mandić.

Milorad Dodik zahvalio se predsedniku Aleksandru Vučiću što je došao danas u Trebinje.

- Nije ovo bilo jednostavno izgraditi, učinili smo to iz vlastitih sredstava. Bila je grupa ljudi koja je osporavala zemljište za izgradnju. Doneti važnu odluku i realizovati je mogu samo posvećeni. Predsedniče Vučiću, uz vas smo uvek. Republika Srpska izložena je mnogim izazovima, ali ih lakše prebrođavamo jer ste uz nas. Došli ste u danu koji je nezgodan za putovanje. Želim da što manje bude pacijenata, ali znamo kakav je život. Bez Srbije teško možemo da ostvarimo stabilan zdravstveni sistem. Mi smo jedno, naši napori učinili su nas daleko jedinstvenijim. Ovde ništa ne radimo osim što smo otvorili bolnicu. Živela RS i Srbija - istakao je Dodik.

On je ukazao na važnost današnjeg događaja.

- Sve je ovo domaći proizvod, sve su naši ljudi uradili. Još jednom hvala predsedniku Vučiću što je došao, to je simbol onoga šta radimo. Nikada RS nije imala konkretniju podršku. Nema nijedne opštine da Srbija nije pomogla. U zdravstvenom sektoru mi ne bi mogli ništa bez Srbije. Srbija nam omogućava ravnopravni tretman, koji nismo imali do dolaska Vučića na vlast - rekao je Milorad Dodik.

Vučić obišao Duhovni centar u Mrkonjićima

Vučić je stigao u Mrkonjiće, rodno selo Svetog Vasilija Tvrdoškog i Ostrškog, gde je obišao Duhovni centar čiju izgradnju jednim delom finansira i Srbija.

Vučića su u Mrkonjićima dočekali mitropolit Zahumsko hercegiovački i primorski Dimitrije, Milorad Dodik i gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić.

Vrednost projekta izgradnje duhovnog centra je oko 2,5 miliona KM, a Vlada Srbije je obezbedila 800.000, a ostatak Vlada RS i grad Trebinje.



Vučić se posle posete oglasio na svom Instagram nalogu.

- Pomolio sam se Svetom Vasiliju Tvrdoškom i Ostroškom da pomogne srpskom narodu u nastojanjima da sačuvamo mir i obraz u ovim teškim vremenima, dok se uzdamo u njegovu silu kojom je davao blagoslov svima koji su mu sa verom dolazili.

U ovom malom, ali čudesnom hramu, u mestu Mrkonjići koje je iznedrilo jednog od najvećih svetitelja naše crkve i svekolikog pravoslavlja, zapalio sam sveće za blagoslov i svako dobro našem narodu i svim ljudima dobre volje.

Zahvalan episkopu Zahumsko-hercegovačkom i primorskom Dimitriju na gostoprimstvu i na tome što domaćinski i očinski vodi računa o napretku radova na izgradnji Pravoslavnog duhovnog centra u Mrkonjićima, čiji je zadužbinar Republika Srbija.

Ovo je ujedno i dobra prilika da se setimo pouka Svetog Vasilija, koji nam je neprestano ponavljao da širok put vodi u propast, dok onaj teži, koji smo mi i odabrali, otvara vrata onim vrednostima koje vekovima baštinimo - objavio je predsednik na Instagramu.





Vučića u Mostaru dočekala Željka Cvijanović

Predsednik Vučić stigao je prvo u Mostar, gde ga je dočekala srpski član Predsednistva BiH Željka Cvijanović.

Vučić je na Instagram nalogu buducnostsrbijeav zahvalio Željki Cvijnović na srdačnom dočeku.

