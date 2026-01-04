Ekonomija

BEZ BRIGE ZA ENERGETSKU BEZBEDNOST: Vučić otkrio kad počinje da radi rafinerija

В. Н.

04. 01. 2026. u 12:24

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obraća se javnosti nakon što je predsedavao sednicom Saveta za nacionalnu bezbednost koja je počela u 10 časova.

БЕЗ БРИГЕ ЗА ЕНЕРГЕТСКУ БЕЗБЕДНОСТ: Вучић открио кад почиње да ради рафинерија

Foto: Tanjug

Predsednik Aleksandar Vučić posebno se osvrnuo na energetsku bezbednost Srbije.

- Za nas je važno da sačuvamo mir, uspećemo u tome. Što se eneretske bezbednosti tiče, očekujemo da do 15. januara stigne prvih 85.000 tona. 17 ili 18. januara kreće rafinerija da radi, što znači da mogu da nameštavaju i proizvode naftu tamo od 25. januara. Punimo sada naše rezerve, srećom da smo pre 2 godine uspeli da gradimo oskladišta, te ćemo imati dovoljno rezervi - naglasio je predsednik.

BONUS VIDEO:

Božićno seoce ispred Skupštine Srbije

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (31)

Svi komentari Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

MIT PUKAO: Jedan od 10 penzionera u Švedskoj na ivici bede!
Ekonomija

0 4

MIT PUKAO: Jedan od 10 penzionera u Švedskoj na ivici bede!

Švedska, koju zapadni mediji ističu kao uzor socijalne zaštite, zapravo skriva tamnu stranu za penzionere, prema Eurostatu, rizik od siromaštva za starije od 65 godina dostigao je 10,9% krajem 2024. sa prosečnom državnom penzijom od samo 16.400 kruna (oko 1.500evra) mesečno pre poreza (manje za žene), dok ,,Pensionsmyndigheten“ (švedska uprava za penzije), beleži da skoro pola miliona penzionera ne prima olakšice, živeći sa ograničenim prihodima koji jedva pokrivaju troškove, a demografski pritisak sa porastom starijih od 80 na 812.000 do 2030. godine samo pogoršava krizu ,dokaz da „švedski model“ nije raj, već precizna zamka za starije generacije.

04. 01. 2026. u 15:03

Politika
Tenis
Fudbal
ISPLIVALA FOTKA SA ROĐENDANA VESNE ZMIJANAC: Nasmejana i srećna - evo šta joj je Nikolija poručila

ISPLIVALA FOTKA SA ROĐENDANA VESNE ZMIJANAC: Nasmejana i srećna - evo šta joj je Nikolija poručila