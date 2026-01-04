BEZ BRIGE ZA ENERGETSKU BEZBEDNOST: Vučić otkrio kad počinje da radi rafinerija
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obraća se javnosti nakon što je predsedavao sednicom Saveta za nacionalnu bezbednost koja je počela u 10 časova.
Predsednik Aleksandar Vučić posebno se osvrnuo na energetsku bezbednost Srbije.
- Za nas je važno da sačuvamo mir, uspećemo u tome. Što se eneretske bezbednosti tiče, očekujemo da do 15. januara stigne prvih 85.000 tona. 17 ili 18. januara kreće rafinerija da radi, što znači da mogu da nameštavaju i proizvode naftu tamo od 25. januara. Punimo sada naše rezerve, srećom da smo pre 2 godine uspeli da gradimo oskladišta, te ćemo imati dovoljno rezervi - naglasio je predsednik.
